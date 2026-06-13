Un program-cheie de spionaj american a fost lăsat să expire. Democrații se tem că Trump l-ar putea folosi politic

Este pentru prima dată din 2008 când expiră Secțiunea 702 din FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act – Legea privind supravegherea informațiilor externe), cadrul legal care permite agențiilor americane de informații să monitorizeze fără mandat cetățeni străini aflați în afara Statelor Unite.

Potrivit NBC News, expirarea legii ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea serviciilor de informații americane de a continua colectarea unor informații considerate esențiale pentru securitatea națională.

Cum funcționează programul de supraveghere

Secțiunea 702 autorizează agențiile de informații americane să colecteze informații de la cetățeni străini aflați în afara SUA prin intermediul furnizorilor de comunicații și servicii online.

Programul poate viza doar persoane despre care autoritățile cred că dețin sau transmit informații relevante pentru securitatea națională. Totuși, organizațiile pentru drepturi civile au atras atenția că în timpul acestor operațiuni pot fi colectate accidental și comunicații ale cetățenilor americani, ridicând probleme privind respectarea dreptului la viață privată.

Susținătorii programului spun că acesta a devenit unul dintre cele mai importante instrumente ale comunității americane de informații în combaterea terorismului și a spionajului străin.

Trump ar putea folosi programul în scop politic

Camera Reprezentanților și Senatul, cele două camere ale Congresului SUA, nu au reușit să adopte o nouă prelungire înainte de intrarea în pauza parlamentară. Senatul își va relua activitatea luni, în timp ce Camera Reprezentanților revine abia pe 23 iunie.

Negocierile s-au împotmolit și din cauza disputei dintre republicani și democrați privind conducerea serviciilor de informații americane.

Numirea lui Bill Pulte, un apropiat al președintelui Donald Trump și actual șef al agenției federale care supraveghează piața ipotecară din SUA, în funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații a stârnit nemulțumirea opoziției democrate.

Între timp, Trump l-a nominalizat pentru funcția permanentă pe Jay Clayton, procuror federal la New York și fost șef al autorității americane de supraveghere a pieței bursiere.

Parlamentarii democrați se tem astfel că, după ce a numit persoane apropiate la conducerea serviciilor de informații, Donald Trump ar putea folosi în scop politic puterile de supraveghere prevăzute de Secțiunea 702, împotriva adversarilor săi politici.

Companiile pot refuza să mai furnizeze date

Programul funcționează în prezent pe baza unei certificări emise de Curtea FISA, tribunalul specializat care supraveghează activitățile de informații externe ale SUA. Această certificare rămâne valabilă până în martie 2027.

Mai mulți experți în drept consideră că programul poate continua să funcționeze chiar și după expirarea legii, însă nu se știe dacă vor coopera companiilor de telecomunicații și tehnologie.

Senatorul democrat Mark Warner, vicepreședinte al Comisiei pentru Informații din Senat, spune că firmele ar putea ezita să furnizeze date dacă nu mai beneficiază de protecția juridică oferită de lege.

„Nu știm răspunsul la această întrebare, dar este evident o situație cu risc ridicat”, a declarat politicianul.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a avertizat că expirarea programului riscă să „stingă luminile” asupra unui instrument esențial pentru securitatea SUA, punând în pericol cetățenii americani.