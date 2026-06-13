Sponsorizările companiilor americane de pariuri stârnesc temeri privind integritatea alegerilor

Aplicația de predicții Kalshi a cerut influencerilor plătiți să promoveze site-ul să șteargă postări care răspândeau afirmații nefondate de „trișare” și „furt” în alegerile pentru primărie din Los Angeles, potrivit France24.

O altă firmă, Polymarket, a trasnmis pentru AFP că etichetele de „parteneriat plătit” au fost eliminate din mai multe alte postări care puneau la îndoială votul în mod similar, promovând în același timp cotele de pariuri ale companiei.

Aceste măsuri au fost luate pe fondul îngrijorării stârnite de postările nefondate înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie – în cadrul cărora Partidul Republican al președintelui Donald Trump încearcă să-și mențină controlul asupra Congresului – urmate de cursa prezidențială din 2028.

Însă o analiză a AFP a constatat că, vineri, mai multe postări de pe X care puneau la îndoială rezultatele din California purtau încă etichetele de sponsorizare, sugerând că acestea continuau să beneficieze de parteneriatele plătite cu una dintre cele două firme.

Ce spun analiștii

„Cursa pentru primăria din Los Angeles prefigurează ce va urma în ciclurile electorale americane”, a declarat pentru AFP Jess Rauchberg, profesor asistent la Universitatea Seton Hall.

„Dacă 2016 a fost anul «alegerilor rețelelor sociale» și 2024 a fost anul «alegerilor influencerilor», 2028 va fi anul «alegerilor pieței de predicții»”.

Postările sponsorizate s-au adăugat la un val de dezinformare despre primarii din California, provenind în mare parte de la susținătorii lui Trump, care a denunțat cursa pentru primărie și alte alegeri statale ca fiind trucate.

Democrata în funcție Karen Bass și provocatoarea progresistă Nithya Raman au avansat în turul doi al alegerilor pentru primărie, devansându-l pe candidatul promovat de Trump, Spencer Pratt, într-una dintre primarele urmărite cu mare atenție din stat.