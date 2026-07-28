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Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune, într-un interviu, că regretă, la nivel personal, că a candidat pentru Primăria Capitalei și avertizează că Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată dacă va pierde un proces de miliarde de lei cu Guvernul.
Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
28 iul. 2026, 19:16, Politic
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că a preluat conducerea unui oraș aflat într-o situație financiară și administrativă extrem de dificilă și spune că, privind strict din perspectiva personală, ar fi fost mai bine să rămână primar de sector.

M-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal, regret că am candidat. La nivel public, nu, îmi asum această misiune. Era bine să fiu primar de sector, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal”, a declarat Ciucu într-un interviu pentru cotidianul.ro.

Edilul susține că schimbarea din 2025 a vizat doar persoana primarului, în timp ce aparatul administrativ a rămas, în mare parte, același.

Am venit la o masă pusă. Singurul lucru care s-a schimbat în 2025 a fost primarul. Primăria a rămas acolo, cu cei doi viceprimari și alți oameni în funcție”, a spus acesta.

„Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător”

Ciucu afirmă că se vede în postura celui obligat să ia măsuri dificile pentru a evita colapsul financiar al Capitalei, chiar dacă acestea îi pot afecta șansele de a obține un nou mandat.

Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare”, a declarat acesta.

Potrivit primarului, alternativa ar fi fost adoptarea unui discurs populist și contractarea unor noi împrumuturi, măsuri care, în opinia sa, ar amâna doar problemele reale ale orașului.

Am două opțiuni: să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată”, a afirmat edilul.

Avertisment: Bucureștiul poate ajunge în incapacitate de plată

Primarul general susține că actualul model de funcționare al sistemului de termoficare este nesustenabil și că problemele s-au acumulat în ultimii ani.

Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă”, a spus Ciucu.

El a amintit că, odată cu preluarea modelului de business al fostei RADET de către Termoenergetica, a rămas o datorie de aproximativ 5 miliarde de lei.

În plus, edilul avertizează că există un risc financiar major dacă Primăria Capitalei va pierde procesul cu Guvernul.

Dacă pierdem procesul cu Guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde de lei, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali”, a declarat Ciprian Ciucu.

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