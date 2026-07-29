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Ciucu: Primăria București demarează programul de reabilitare a fațadelor clădirilor istorice – de ce contează pentru proprietari

Program amplu de cosmetizare a clădirilor cu fațade degradate din zonele istorie și protejate ale Capitalei României demarat de Primăria Municipiului București și anunțat de primarul Ciprian Ciucu. Vorbim de un program care va susține financiar, în proporție de 70%, reparațiile proprietăților degradate, dar și de o implicare a proprietarilor.
Ciucu: Primăria București demarează programul de reabilitare a fațadelor clădirilor istorice - de ce contează pentru proprietari
Facebook/Ciucu
Adina ChirvasaLuiza Moldovan
29 iul. 2026, 12:11, Social
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță lansarea unui program prin care clădirile cu fațade degradate, în special cele din zonele istorice și protejate, vor putea fi reparate cu sprijin financiar din partea Primăriei Capitalei.

Ciucu spune că municipalitatea va acoperi cea mai mare parte a costurilor, iar proprietarii vor beneficia și de facilități fiscale și administrative.

Proprietarii nu sunt singuri

Bucureștiul a pus la punct un program prin care clădirile cu fațade degradate – mai ales cele din zone istorice sau protejate – sunt reparate și puse în siguranță. Vestea bună: proprietarii nu rămân singuri în fața acestor lucrări. Primăria Capitalei vine cu bani, facilități și soluții pentru fiecare situație”, scrie Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, obiectivul programului este atât creșterea siguranței publice, cât și refacerea imaginii zonelor istorice ale orașului.

Este înlăturat pericolul căderii tencuielii

Bucăți de tencuială sau elemente decorative căzute de la clădirile vechi pun în pericol trecătorii. Programul rezolvă exact aceste situații de risc. Bucureștiul devine mai frumos. Zonele istorice își recapătă aspectul original, cu materiale și elemente decorative păstrate autentic”, explică Ciucu.

Primăria suportă 70% din costurile lucrărilor

Conform programului, municipalitatea va finanța 70% din valoarea lucrărilor, în timp ce proprietarii vor contribui cu 30%, sumă care trebuie asigurată înainte de începerea intervențiilor.

Ce poți face dacă nu ai bani, ca proprietar

Există însă și alte variante. Proprietarii care doresc pot achita integral lucrările din fonduri proprii și vor beneficia în continuare de emiterea rapidă a documentațiilor și de scutiri de taxe.

Pentru persoanele cu venituri reduse, Primăria poate prelua temporar partea care le revine, în urma unei anchete sociale.

De asemenea, cei care nu își permit să achite contribuția în timpul execuției lucrărilor vor putea plăti ulterior, în rate, pe o perioadă de până la cinci ani.

Scutiri de taxe și impozite

Ciucu precizează că proprietarii care intră în program vor beneficia de mai multe avantaje.

Avantajele proprietarilor care participă la program sunt scutirea de taxe pentru autorizațiile de construire, documentații emise mai rapid și scutirea de impozit pe clădire timp de cinci ani după finalizarea lucrărilor”, a arătat Ciprian Ciucu.

Amenzi și impozite majorate pentru cei care refuză lucrările

Ciucu avertizează, însă, că proprietarii care ignoră notificările sau refuză efectuarea lucrărilor riscă sancțiuni.

Dacă lucrările sunt refuzate, notificările rămân fără răspuns sau termenele nu sunt respectate, Primăria poate executa reparațiile în locul proprietarilor și poate recupera ulterior integral costurile, la care se pot adăuga amenzi între 2.000 și 8.000 de lei și majorarea impozitului cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite.

Cu alte cuvinte, intrarea din timp în program este mult mai avantajoasă”.

Cărui tip de clădiri nu i se adresează programul

În cazul imobilelor aflate în zone construite protejate, lucrările vor respecta reguli speciale.

Potrivit primarului, vor fi păstrate elementele decorative originale, vor fi utilizate materiale compatibile cu cele istorice, iar publicitatea agresivă pe fațade va fi interzisă pentru a conserva caracterul arhitectural al orașului.

Programul nu se aplică imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic. „Programul nu se adresează proprietarilor de clădiri aflate în clasa de risc seismic I deoarece, conform legii, acestea trebuie mai întâi consolidate și abia apoi reabilitate”, a precizat Ciprian Ciucu, care a subliniat că programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic continuă separat și este diferit atât de acest proiect, cât și de programul dedicat curățării fațadelor afectate de graffiti.

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