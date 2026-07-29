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Atac cibernetic de tip ransomware la Administrația Penitenciarelor. Au fost suspendate mai multe servicii, inclusiv portalul de vizite

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale instituției. În urma incidentului, mai multe servicii au fost suspendate temporar, iar specialiștii încearcă să limiteze efectele atacului și să restabilească funcționarea sistemelor.
Atac cibernetic de tip ransomware la Administrația Penitenciarelor. Au fost suspendate mai multe servicii, inclusiv portalul de vizite
Sursa foto: ANP
Cosmin Pirv
29 iul. 2026, 12:24, Social
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Potrivit unui comunicat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), instituția a fost vizată miercuri de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere.

Specialiștii instituției au sesizat Directoratul Național de Securitate CIbernetică (DNSC), care a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele.

În acest moment, specialiștii IT lucrează pentru remedierea problemei, dar și pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă, în cursul zilei, și o plângere la DIICOT.

Servicii oprite

„Ca măsuri de precauție, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locații și site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment”, a transmis ANP.

În vederea menținerii legăturii persoanelor private de libertate cu familiile și aparținătorii acestora vor fi identificate alternative în cel mai scurt timp posibil.

Administrația Penitenciarelor anunță că în ceea ce privește prezentarea persoanelor custodiate la instanțele de judecată, pentru ziua de miercuri vor fi respectate termenele stabilite anterior, urmând ca în zilele următoare să se realizeze în sistem videoconferință, cu anunțarea prealabilă a instanțelor de judecată.

În ceea ce privește transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare, momentan cursele sunt oprite, situațiile excepționale fiind organizate și realizate punctual, dacă situația va impune.

Atac la ANCPI

Mai multe instituții din România au fost, în ultima perioadă, victime ale atacurilor cibernetice.

Unul dintre cele mai grave a vizat ANCPI. Instituția a anunțat că acesta a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria ANCPI.

Datele privind proprietățile nu au fost compromise, însă toate sistemele informatice, inclusiv aplicația e-Terra și adresele oficiale de e-mail, au devenit indisponibile.

Guvernul României a transmis luni, 27 iulie, o actualizare privind stadiul repunerii în funcțiune a sistemului informatic e-Terra.

Echipele tehnice ale ANCPI, sprijinite de specialiști din cadrul STS și Cyberint, lucrează la reconstrucția infrastructurii și la operaționalizarea aplicației e-Terra în cloud-ul guvernamental, transmitea Guvernul.

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