Putin și Trump, convorbire de o oră și jumătate. Războaiele din Ucraina și Iran, tema discuției

Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au avut miercuri o convorbire telefonică de aproximativ o oră și jumătate, în care au discutat, printre altele, despre armistițiul în vigoare cu Iranul și despre războiul din Ucraina.
Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
29 apr. 2026, 21:38, Știri externe

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Iuri Ușakov, Vladimir Putin a apreciat decizia lui Donald Trump de a prelungi armistițiul cu Iranul, considerând că aceasta poate crea condiții pentru negocieri și poate contribui la stabilizarea situației.

„Vladimir Putin consideră că decizia lui Donald Trump de a prelungi armistițiul cu Iranul este corectă; acest lucru ar trebui să ofere o oportunitate pentru negocieri și, în general, să contribuie la stabilizarea situației”, a spus Ușakov.

În același timp, liderul de la Kremlin a avertizat asupra unor consecințe „inevitabile și extrem de grave” în cazul în care Statele Unite și Israelul ar recurge din nou la forță împotriva Iranului. Ușakov a precizat că aceste consecințe ar afecta nu doar Iranul și statele vecine, ci întreaga comunitate internațională.

Rusia a fost cea care a inițiat convorbirea, descrisă de Kremlin drept una cu un ton „sincer și pragmatic”.

Cei doi lideri au discutat și despre războiul din Ucraina. Potrivit lui Ușakov, Putin a ridicat posibilitatea unui armistițiu care să coincidă cu Ziua Victoriei, marcată în Rusia pe 9 mai, când Moscova comemorează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Donald Trump a declarat că discuția cu Putin a fost „foarte bună"

La rândul său, Donald Trump a declarat că discuția cu Putin a fost „foarte bună” și a susținut că o soluție pentru conflictul din Ucraina ar putea apărea „relativ rapid”.

Trump a mai afirmat că Putin s-a oferit să ajute în legătură cu războiul cu Iranul, în special în privința uraniului îmbogățit.

„Ar vrea să fie de ajutor. I-am spus: înainte să mă ajuți pe mine, vreau să-ți închei războiul”, a declarat Trump pentru CNN, în Biroul Oval.

Liderul american a spus că Putin i-a transmis că Rusia ar putea avea un rol în chestiunea uraniului iranian. Moscova a propus anterior preluarea controlului asupra stocului de uraniu îmbogățit al Iranului, într-un aranjament similar rolului jucat de Rusia în acordul nuclear din 2015.

Trump nu a exclus explicit posibilitatea ca Iranul să trimită uraniul în Rusia, dar a sugerat că prioritatea sa rămâne încheierea războiului din Ucraina.

Recomandarea video

Grecia sau Bulgaria în minivacanța de 1 Mai 2026? Prețuri la carburanți, costuri și experiențe diferite
G4Media
Bolojan și USR se grăbesc să facă numiri în funcții înainte de scoaterea de la guvernare. Ce hotărâri au pregătit pe ultima sută de metri
Gandul
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Bolojan despre moțiunea de cenzură: „Nu vom mai face nicio alianță cu PSD. Putem construi o Opoziție solidă”
Libertatea
Ciorbă de măcriș cu zdrențe de ouă. Un preparat acrișor, perfect pentru a curăța organismul
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor