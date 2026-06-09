„Bibi, ai grijă!” După 100 de zile de război, interesele lui Trump și ale lui Netanyahu intră în coliziune

După 100 de zile de război în Iran, ultimele zile au arătat riscul ca SUA să fie din nou prinse în operațiuni militare majore din Orientul Mijlociu, în ciuda faptului că președintele Trump dorește în mod clar să se retragă, relatează Axios.

Trump nu a reușit până acum să încheie un acord complicat cu Iranul pentru a pune capăt războiului și a petrecut ultimele 24 de ore luptându-se ca să evite reluarea războiului.

Trump s-a trezit într-o dilemă, relatează jurnaliștii. Pe de o parte, a înțeles că ar fi aproape imposibil pentru aliatul său principal, Benjamin Netanyahu, să lase un atac cu rachete iraniane fără răspuns. Pe de altă parte, era îngrijorat că această luptă reciprocă ar putea duce la un război total.

Într-un interviu telefonic, Trump a declarat pentru Axios că l-a avertizat pe premierul israelian că, dacă va reveni la războiul cu Iranul, s-ar putea trezi luptând singur.

Israel a escaladat duminică

Escaladarea a început duminică dimineață, când Israelul a atacat o țintă Hezbollah la Beirut.

O sursă israeliană a declarat că Forțele de Apărare ale Israelului au notificat CENTCOM înainte de atacul de la Beirut, dar nu și Casa Albă. Un oficial american a declarat că Trump – care a pus capăt unui atac israelian similar planificat în timpul unei convorbiri telefonice tensionate cu câteva zile mai devreme – este nemulțumit de atac.

Iranul a lansat apoi rachete spre Israel, așa cum promisese că va face dacă Israelul va ataca capitala Libanului. Unii din IDF au crezut că aceasta era o amenințare deșartă.

Din acel moment, lucrurile au degenerat rapid.

Telefonul lui Trump către Bibi

Trump l-a sunat pe Netanyahu duminică seara și i-a cerut să nu riposteze, a declarat un oficial american.

Trump a susținut că fie va ajunge la un acord cu Iranul în câteva zile, ceea ce ar face atacurile inutile, fie nu o va face – caz în care ar putea conduce atacurile asupra Iranului, a declarat o sursă israeliană la curent cu apelul.

Doi oficiali americani și o a treia sursă israeliană au declarat că apelul a fost mult mai calm decât cel de acum câteva zile, când Trump l-a numit pe Netanyahu „nebun”.

Un oficial american a descris apelul ca fiind „politicos”, în timp ce un al doilea oficial american a remarcat că „nimeni nu a strigat”.

Sursa israeliană a declarat că Netanyahu a susținut că lipsa unui răspuns la atacul iranian ar fi dăunătoare pentru Israel, pentru SUA și pentru acordul pe care Trump încerca să-l negocieze. Argumentul său a fost că inacțiunea ar transmite mesajul că Iranul deține avantajul și poate descuraja SUA și Israelul să întreprindă acțiuni militare.

Netanyahu nu-l mai ascultă pe Trump

Apelul s-a încheiat fără o decizie clară din partea lui Netanyahu. Unii oficiali americani care participau la apel au considerat că președintele a reușit să câștige mai mult timp.

Pe de altă parte, Netanyahu a considerat că, deși Trump se opune atacurilor de represalii, „nu a fost vorba de un «Nu» ferm”, a declarat sursa israeliană.

„Bibi nu ar fi putut interpreta ceea ce i-a spus președintele drept un acord. I s-a spus în mod expres că președintele nu susține acordul, dar face ceea ce face”, a declarat un oficial american.

După întâlnirea cu șeful securității sale și cu comandanții IDF, Netanyahu a informat Casa Albă că a decis să continue atacurile.

Trump a susținut în interviu că Israelul „ne-a anunțat foarte târziu” despre atacurile de duminică. „Erau deja pe drum. Dar în cele din urmă am reușit să limitez [atacul israelian]”, a spus Trump.

Un oficial israelian a confirmat că Netanyahu și alți oficiali israelieni au discutat duminică seară cu secretarul de stat Marco Rubio pentru a ajunge la o înțelegere cu privire la țintele care vor fi atacate.

Israelul a atacat o componentă cheie a celei mai mari instalații petrochimice din Iran și alte ținte din Teheran. Aceasta a determinat Iranul să lanseze un nou baraj de rachete, de data aceasta spre Tel Aviv. Luni dimineață au avut loc alte două runde de atacuri și contraatacuri, aducând situația periculos de aproape de un război total.

Deși armata americană nu a participat la atacurile israeliene, aceasta a ajutat IDF să intercepteze rachetele iraniene care soseau, au declarat doi oficiali americani din domeniul apărării.

Trump, presat de 5 state să-l oprească pe Netanyahu

Trump a declarat pentru Axios că a primit apeluri din cinci țări diferite din regiune, rugându-l să-l preseze pe Netanyahu pentru a se opri.

„Aceste țări au fost foarte îngrijorate. Le place acordul pe care l-am negociat”, a spus Trump.

Trump a mai susținut că administrația sa a primit luni dimineață mesaje de la iranieni, în care aceștia își exprimau dorința de a înceta atacurile dacă Israelul ar face același lucru.

„Ne-au sunat și ne-au spus că nu vor mai face alte atacuri și ne-au cerut să le spunem Israelului să nu mai facă alte atacuri”, a spus Trump.

Israelul se pregătea pentru cel mai mare val de atacuri asupra Iranului din aprilie, luni urmând să fie atacate zeci de ținte sensibile, potrivit a doi oficiali israelieni. Trump l-a sunat pe Netanyahu și i-a cerut să oprească atacurile.

„I-am spus: « Bibi, mai bine ai grijă, altfel vei fi pe cont propriu foarte curând »”, a declarat Trump pentru Axios.

O sursă israeliană a declarat că au existat dezacorduri cu privire la apel, dar acesta s-a încheiat cu acordul lui Netanyahu de a se retrage dacă iranienii nu atacă.

După apel, Netanyahu le-a spus comandanților săi militari superiori să anuleze atacurile.

În timpul interviului, Trump a susținut încă o dată că Iranul dorește un acord și că acesta ar putea fi semnat în curând – o afirmație pe care a făcut-o în mod repetat în timpul celor două luni de armistițiu.

„Va împiedica Iranul să obțină o armă nucleară și va opri îmbogățirea uraniului. Este o înțelegere fenomenală. Obținem tot ce ne-am dorit”, a afirmat Trump.

Președintele parlamentului iranian și negociatorul-șef, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a declarat că afirmațiile recente ale lui Trump despre proiectul de memorandum de înțelegere contrazic ceea ce fusese convenit, adăugând: „Nu avem încredere în cealaltă parte”.

Ghalibaf a mai susținut că Iranul a reușit să creeze noi reguli de bază în Liban prin presiune diplomatică și militară. El a spus că scopul Iranului este de a pune capăt războiului, nu de a normaliza relațiile cu America.

Surse americane și israeliene spun că evenimentele din ultimele 24 de ore sunt o dovadă suplimentară că interesele strategice ale SUA și Israelului – și interesele politice ale lui Trump și Netanyahu – diferă în fiecare zi.