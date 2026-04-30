Trump nominalizat la Nobel pentru Pace 2026, potrivit liderilor din trei țări. Comitetul norvegian tace

Aproximativ 287 de candidați vor concura pentru Premiul Nobel pentru Pace 2026. Anunțul a fost făcut joi de Kristian Berg Harpviken, secretarul Comitetului Nobel norvegian.

Dintre aceștia, 208 sunt persoane fizice și 79 sunt organizații, conform Reuters.

Harpviken a remarcat că există mai mulți candidați noi față de anul precedent, subliniind că premiul rămâne relevant chiar și în contextul înmulțirii conflictelor la nivel global.

Trump, probabil pe listă

Liderii din Cambodgia, Israel și Pakistan au declarat că l-au nominalizat pe Trump pentru premiul din 2026. Nominalizările ar fi fost depuse în primăvara și vara anului 2025, înaintea termenului-limită de 31 ianuarie. Secretarul Comitetului a refuzat să confirme sau să infirme nominalizarea, identitatea candidaților rămânând secretă timp de 50 de ani.

Printre alte nume vehiculate pe site-urile de pariuri se numără Yulia Navalnaya, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, Papa Leo și Emergency Response Rooms din Sudan.

Îngrijorare pentru laureata iraniană

Comitetul Nobel și-a exprimat îngrijorarea față de starea de sănătate a Narges Mohammadi, laureata Premiului pentru Pace din 2023. Activista iraniană pentru drepturile omului se află în închisoare după un atac de cord.

„Sperăm că autoritățile iraniene o vor elibera, astfel încât să poată beneficia de tratament medical adecvat”, a declarat Harpviken.

Premiul Nobel pentru Pace 2026 va fi anunțat pe 9 octombrie, iar ceremonia de decernare va avea loc pe 10 decembrie.