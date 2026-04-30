Criza sănătății mintale costă economiile europene 76 de miliarde de euro anual, avertizează OCDE

Un nou raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) estimează că sănătatea mintală precară costă economiile europene în jur de 76 de miliarde de euro în fiecare an, aproximativ 6% din bugetele totale pentru sănătate, potrivit Euronews.

O mare parte din aceste costuri provine din faptul că afecțiunile mintale exacerbează alte afecțiuni fizice, ceea ce duce la tratamente mai complexe și mai costisitoare.

Estimările organizației au constatat că aceste condiții vor avea un impact profund asupra pieței muncii, provocând o reducere medie anuală de 1,7% din PIB între 2025 și 2050, scădere care este cauzată de reducerea participării la forța de muncă și a productivității.

Tulburările mintale duc la o scădere a speranței de viață

Conform OCDE, tulburările depresive majore, tulburările de anxietate generalizată și tulburările legate de consumul de alcool vor duce la o reducere cu 2,5 ani a speranței de viață sănătoasă în UE în următorii 25 de ani, echivalentul a aproximativ 28.000 de decese premature în fiecare an, potrivit aceleiași surse.

Sănătatea mintală precară afectează mai mult de una din cinci persoane în țările OCDE și ale Uniunii Europene, crescând cu aproape 21% în ultimele două decenii.

Unul din patru tineri e afectat de o tulburare de săbătate mintală

Raportul arată că femeile, tinerii și persoanele cu statut socioeconomic scăzut sunt persoanele cele mai afectate de tulburări mintale. În ultimii ani, mai mult de una din patru persoane cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani au suferit de o tulburare de sănătate mintală, conform datelor OCDE.

Restricțiile timpurii impuse în contextul pandemiei de COVID-19, războiul, instabilitatea geopolitică și crizele economice au contribuit la înrăutățirea sănătății mintale, precum și anxietate legată de schimbările climatice: „84% dintre tinerii la nivel global raportând îngrijorări moderate până la extreme cu privire la viitorul planetei”, au declarat autorii raportului, conform aceleiași surse.

Raportul mai arată că aproximativ 67,5% dintre persoanele care au nevoie de asistență medicală mintală în țările UE nu au acces la tratament, identificând mai multe bariere care împiedică accesul la timp la tratament, cum ar fi plățile directe pentru anumite terapii, lipsa serviciilor specializate în zonele rurale și deficitul de profesioniști.