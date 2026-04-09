Raport OECD: Long COVID ar putea costa economiile dezvoltate peste 116 miliarde de euro anual

La șase ani de la începutul pandemiei de COVID-19, efectele pe termen lung ale infecției continuă să afecteze sistemele de sănătate și piețele muncii din numeroase state dezvoltate. Potrivit raportului OECD, citat de Euronews, milioane de persoane suferă în continuare de long COVID, o afecțiune caracterizată prin simptome persistente care apar după infecția inițială cu coronavirus.

Costuri economice semnificative

Organizația estimează că impactul economic total al long COVID ar putea ajunge la aproximativ 135 de miliarde de dolari pe an, echivalentul a aproape 116 miliarde de euro. La apogeul pandemiei, în 2021, aproximativ 5,3% din populația statelor OECD ar fi fost afectată de long COVID, adică aproximativ 75 de milioane de persoane. În acel an, costurile medicale directe asociate acestei afecțiuni au fost estimate la peste 53 de miliarde de dolari (circa 45 de miliarde de euro). Chiar dacă prevalența bolii a scăzut față de perioada de vârf a pandemiei, cheltuielile medicale directe sunt estimate să rămână la aproximativ 11 miliarde de dolari anual între 2025 și 2035.

Ce este Long COVID

Long COVID este o afecțiune care poate apărea după infecția cu virusul SARS-CoV-2 și este caracterizată prin simptome persistente. Printre cele mai frecvente se numără oboseala cronică, dureri musculare sau articulare, dificultăți de respirație, dureri de cap și tulburări cognitive cunoscute sub numele de „brain fog”. Simptomele apar de regulă în primele trei luni după infecția inițială și pot dura cel puțin două luni. De cele mai multe ori, starea pacienților se îmbunătățește în primele nouă luni, însă aproximativ 15% dintre persoane continuă să aibă simptome și după un an.

Raportul arată că impactul economic al long COVID nu se limitează la costurile medicale. Consecințele indirecte sunt considerate chiar mai mari, deoarece afecțiunea afectează participarea la piața muncii și productivitatea. Mulți pacienți sunt nevoiți să își reducă programul de lucru sau să părăsească temporar piața muncii din cauza simptomelor persistente. Autorii raportului avertizează că long COVID ar putea continua să reducă participarea la forța de muncă într-o perioadă în care economiile dezvoltate se confruntă deja cu creștere economică modestă și îmbătrânirea populației.

Nevoia unor politici mai clare

OECD subliniază că multe state nu au încă sisteme solide de colectare a datelor privind long COVID, ceea ce îngreunează evaluarea impactului real al afecțiunii. Autorii raportului recomandă guvernelor să îmbunătățească monitorizarea cazurilor, diagnosticul și accesul la tratament. Experiența pandemiei arată că efectele pe termen lung ale bolilor infecțioase sunt adesea ignorate în fazele inițiale ale crizelor sanitare, avertizează organizația. Potrivit OECD, integrarea acestor riscuri în strategiile de pregătire pentru viitoare pandemii ar putea reduce impactul economic și social al unor crize similare.