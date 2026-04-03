Cât costă, de fapt, o zi liberă în Europa: prețul ascuns al sărbătorilor legale

Unul dintre cele mai clare exemple vine din Danemarca, scrie Euronews. Guvernul a decis în 2023 să elimine o sărbătoare religioasă veche de aproape 340 de ani, cunoscută drept „Marea Zi a Rugăciunii”. Măsura a intrat în vigoare în 2024. Autoritățile estimează că eliminarea zilei libere aduce aproximativ 3 miliarde de coroane daneze pe an, echivalentul a circa 400 de milioane de euro. Banii sunt destinați creșterii bugetului pentru apărare, astfel încât Danemarca să atingă ținta NATO de 2% din PIB.

Ce spun studiile economice

Economiștii au încercat să calculeze impactul real al zilelor libere asupra economiei. Un studiu realizat de Lucas Rosso și Rodrigo Wagner a analizat date din aproximativ 200 de țări între 2000 și 2019. Concluzia lor este că fiecare zi liberă suplimentară reduce producția anuală cu aproximativ 0,08% din PIB. Efectul este mai mic decât s-ar crede, deoarece unele sectoare, precum turismul sau restaurantele, beneficiază de creșterea consumului. Impactul este însă mult mai vizibil în industrie și producție, unde oprirea activității reduce direct volumul de bunuri fabricate.

Numărul sărbătorilor legale diferă considerabil în Europa. Lituania și Cipru au câte 15 zile libere oficiale pe an. Germania are doar nouă sărbători naționale, deși unele landuri adaugă zile suplimentare. După eliminarea unei sărbători, Danemarca are acum zece zile libere pe an, sub media europeană de aproximativ 11,7 zile. Diferența poate avea efecte economice. Un stat cu 15 zile libere poate pierde teoretic aproximativ 0,48% din PIB în plus față de unul cu doar nouă.

De ce zilele libere nu sunt doar o pierdere economică

Economiștii avertizează că zilele libere nu pot fi privite doar ca o pierdere de productivitate. Studiile arată că perioadele de odihnă pot crește eficiența angajaților pe termen lung. În anii cu mai multe sărbători legale se înregistrează și mai puține accidente de muncă. De asemenea, sondajele indică niveluri mai ridicate de satisfacție și bunăstare. Din acest motiv, niciun guvern european nu ia în calcul eliminarea pe scară largă a zilelor libere. Pentru moment, dezbaterea rămâne un echilibru între productivitate economică și calitatea vieții.