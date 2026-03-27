România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID

România, Polonia și Ungaria intră într-o etapă decisivă a unui conflict juridic cu companiile farmaceutice Pfizer și BioNTech, în legătură cu contractele semnate în perioada pandemiei, relatează Euractiv.

Procesele au loc la Bruxelles și vizează sume de ordinul miliardelor de euro pentru doze de vaccin care nu au mai fost livrate sau plătite.

În următoarele săptămâni, instanța urmează să se pronunțe în cazurile care implică România și Polonia, în timp ce pentru Ungaria este programată o audiere separată.

Litigiile au apărut după ce cele trei state au refuzat să mai accepte sau să plătească unele livrări, pe fondul scăderii cererii și al stocurilor deja existente.

Judecătorii ar putea decide „până la sfârșitul lunii martie” dacă aceste țări mai au obligația legală de a achita dozele comandate în trecut, chiar dacă nu le mai folosesc.

Conflictul scoate la suprafața o serie de tensiuni între statele membre și marile companii farmaceutice, dar și semne de întrebare legate de modul în care Uniunea Europeană a negociat achizițiile comune de vaccinuri.

Contractele au fost stabilite într-un moment în care criza sanitară era la apogeu, iar cererea era ridicată. Un oficial european spunea atunci că „nu se întrevedea sfârșitul pandemiei” și adăuga că „fiecare stat membru era liber să decidă dacă încheie un contract, sau dacă se retrage”.

Ulterior, situația s-a schimbat, iar unele guverne au considerat că nu mai au nevoie de volumele comandate. În cazul României, autoritățile au oprit livrările pentru aproximativ 28 de milioane de doze, în valoare de peste 600 de milioane de euro.

Polonia se confruntă cu o posibilă plată de aproape 1,4 miliarde de euro, iar Ungaria este vizată de pretenții de zeci de milioane.

Reprezentanții României susțin că acordurile „trebuie privite prin prisma dreptului contractual aplicabil și a legislației UE” și consideră că situația reflectă „campania mai amplă a Pfizer de a exercita presiuni asupra țărilor UE în ceea ce privește livrarea contractelor de vaccinuri împotriva COVID, chiar dacă situația sau nevoile obiective de sănătate publică s-au schimbat drastic”.

De cealaltă parte, compania farmaceutică afirmă că „Pfizer încearcă să oblige aceste state membre să își respecte angajamentele privind comenzile de vaccinuri împotriva COVID plasate de guverne… în cadrul cărora Pfizer și-a asumat angajamente fără precedent în ceea ce privește garanțiile de volum, producția în Europa și multe alte aspecte” și susține că a dat dovadă de „o flexibilitate extraordinară și un angajament continuu de a se adapta la situațiile statelor membre”.