Rogobete, atac către Voiculescu după soluțiile propuse pentru negocierea cu Pfizer: O lipsă de onestitate față de oameni și față de realitatea deciziilor luate cu pixul

„Când bunul simț coboară sub un anumit nivel, trebuie să reacționez, pentru că vorbim despre un subiect serios, cu impact direct asupra oamenilor, nu despre un exercițiu de imagine sau despre o competiție de declarații”, a transmis, miercuri, Rogobete.

Ministrul a acuzat că subiectul este transformat în spațiu public într-un „spectacol de scandal”.

„De aceea, întreb direct: cât timp mai transformăm orice temă importantă într-un spectacol de scandal, în loc să ne concentrăm pe soluții reale?”, a spus Rogobete.

„Să vii pe Facebook, la trei săptămâni după ce am spus public că lucrăm la o soluție – printr-o negociere diplomatică și guvernamentală cu Pfizer – și să prezinți aceeași direcție drept ‘soluția ta’ nu este doar nepotrivit, ci arată o lipsă de onestitate față de oameni și față de realitatea deciziilor luate cu pixul de atunci”, a afirmat ministrul.

El a făcut referire și la impactul bugetar al situației.

„Da, de data aceasta sunt îndreptățit să vorbesc despre ‘greaua moștenire‘, pentru că vorbim despre aproximativ 600 de milioane de euro – cu minus – o consecință directă a unor decizii din trecut, care astăzi apasă pe bugetul României și limitează capacitatea noastră de a investi în sistemul de sănătate”, a spus Rogobete.

Ministerul Sănătății a înaintat deja o propunere formală de negociere cu Pfizer

„Încă din prima săptămână a lunii aprilie, Ministerul Sănătății a propus, în mod formal, o direcție de negociere prin care această datorie să fie transformată într-un beneficiu concret pentru pacienți, respectiv introducerea în România a unor medicamente inovative pentru oncologie și boli rare, în ‘contul datoriei‘, astfel încât o problemă bugetară să devină o oportunitate reală pentru cei care au nevoie urgentă de tratament. Diferența dintre abordări este una fundamentală: unii au generat problema, în timp ce noi suntem cei care o gestionăm și încercăm să limităm impactul ei asupra oamenilor”, a spus el.

„Acest lucru nu se face pe Facebook, nu se face prin declarații aruncate în spațiul public, ci prin mecanisme instituționale clare, prin mandat de negociere aprobat de Guvern, prin Memorandum și prin muncă serioasă, dusă până la capăt”, a afirmat ministrul.

El a încheiat cu o critică directă la adresa fostului ministru.

„Realitatea este simplă: nu voi ați venit cu soluția, ci ați lăsat în urmă o datorie, iar noi suntem cei care trebuie să o gestionăm responsabil și să încercăm să o transformăm, atât cât este posibil, într-un beneficiu real pentru oameni. Pentru că aceasta este, în esență, diferența dintre declarații pe social-media și guvernare.”, a spus Rogobete.