Pariuri suspecte pe armistițiul SUA–Iran: conturi noi pe Polymarket au câștigat sute de mii de dolari

Date analizate din blockchain arată că cel puțin 50 de conturi noi au plasat pariuri importante marți. S-a întâmplat cu puțin timp înainte ca fostul președinte american Donald Trump să anunțe pe platforma Truth Social că a fost convenit un armistițiu de două săptămâni între Washington și Teheran. Pariurile au fost făcute într-un moment în care semnalele publice indicau mai degrabă o escaladare a tensiunilor. În acea zi, Trump avertizase pe rețelele sociale că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz până la termenul limită stabilit de Washington, scrie The Guardian.

Câștiguri de sute de mii de dolari

Potrivit unei analize realizate cu ajutorul platformei de date cripto Dune, unele dintre conturile nou create au plasat pariuri consistente chiar în orele premergătoare anunțului. Un portofel digital creat marți dimineață a pariat aproximativ 72.000 de dolari pe scenariul unui armistițiu. Ulterior, utilizatorul și-a închis poziția cu un profit de aproximativ 200.000 de dolari. Un alt cont, creat cu câteva zile înainte, ar fi obținut un câștig de aproximativ 125.500 de dolari. Există și un portofel creat cu doar 12 minute înainte de anunțul lui Trump. Acesta a plasat pariuri de peste 31.000 de dolari și ar fi realizat un profit estimat la aproape 48.500 de dolari.

Unii analiști consideră că traderii ar fi putut specula faptul că Washingtonul ar putea renunța la amenințările inițiale. Criticii lui Trump au observat în repetate rânduri că acesta lansează declarații dure în negocieri, dar revine ulterior asupra poziției. Fenomenul a fost ironizat de adversarii politici sub expresia „Trump always chickens out”. Totuși, momentul exact al pariurilor și sumele investite au ridicat întrebări despre posibilitatea utilizării unor informații nepublice.

Contractul este încă disputat

În ciuda anunțului privind armistițiul, platforma Polymarket a marcat contractul legat de încetarea focului drept „disputat”. Decizia vine în contextul în care Iranul continuă să impună restricții pentru unele nave care tranzitează strâmtoarea Ormuz, iar atacuri cu rachete au fost raportate în regiune. Procesul de clarificare a rezultatului pariului ar putea dura până la 48 de ore. Datele publice de pe blockchain nu permit identificarea persoanelor din spatele portofelelor digitale. De asemenea, pe Polymarket un singur utilizator poate crea mai multe conturi. Acest tip de tranzacții a mai fost observat și în alte situații.

Conturi nou create au plasat anterior pariuri profitabile înaintea unor evenimente geopolitice majore, precum acțiuni militare sau evoluții politice din Venezuela. Situațiile repetate au alimentat apelurile pentru o reglementare mai strictă a piețelor de predicție. Unii legislatori americani propun extinderea definiției tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate pentru a include și platformele de pariuri pe evenimente politice sau geopolitice. „Acesta este motivul pentru care aceste piețe au nevoie de reglementare”, a declarat Todd Phillips, profesor la Georgia State University și specialist în reglementarea piețelor de predicție. „Nu putem avea participanți care tranzacționează pe baza informațiilor interne și să ne așteptăm ca ceilalți să aibă încredere în aceste piețe.”