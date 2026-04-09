O dansatoare a luat foc în timpul unui spectacol. Ea a supraviețuit deoarece s-a aruncat în apă

Scenele incredibile au apărut în timpul unui spectacol cu foc din China, potrivit Nexta. O dansatoare aproape a murit arsă în fața spectatorilor.

Ea dansa într-un cerc de foc atunci când rochia i-a luat foc. Flăcările s-au extind rapid de la capătul inferior al rochiei spre partea superioară.

Artista a intrat în panică, a încercat să se dezbrace, nu a reușit și a luat-o la fugă spre o apă aflată chiar la capătul scenei.

Totul s-a produs în fața spectatorilor îngroziți care au început să țipe. Fata a suferit multiple arsuri și în prezent este internată în spital. Starea ei este stabilă.