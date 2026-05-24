CNAS recrutează manageri. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să împarți banii în Sănătate

Într-un comunicat trimis de președintele CNAS Horațiu-Remus Moldovan, acesta transmite că se organizează concursuri pentru mai multe posturi.

Sistemul de asigurări sociale de sănătate își continuă procesul de eficientizare. Modernizarea este despre departamentul „resurselor umane și despre consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 43 de case de asigurări de sănătate”, a transmis Moldovan.

Funcțiile pentru care se organizează concurs

Concursul vizează funcțiile de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. Depunerea dosarelor „poate fi realizată până pe 4 iunie, ora 17:00”.

Concursul va avea loc „în data de 18 iunie 2026, orele 10.00 (proba scrisă) și 23 iunie (interviul)”. De asemenea, Horațiu-Remus Moldovan declară că mai multe informații se pot găsi pe site-ul CNAS.

Un concurs „corect, fără ingerințe politice”

El mai precizează că va fi „un concurs corect, fără ingerințe politice sau de altă natură”.

Președintele CNAS a menționat că este „nevoie de directori competenți, care pot fi evaluați obiectiv, pe criterii de performanță”. De asemenea, acestea sunt „singurele criterii după care vor răspunde în fața CNAS pe durata mandatelor lor”.

„Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă, formată din asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor, va putea participa în calitate de observator independent”, a mai menționat Moldovan.

Ce alte modificări se vor face

Vor fi realizate schimbări „și la nivelul eșaloanelor inferioare, astfel încât statutul de funcționar public să nu mai fie folosit ca mijloc de a deține o funcție de conducere pe viață”, potrivit acestuia.

Modificările vin într-un context în care „nu mai putem avea pretenția ca un funcționar public să facă de toate într-un sistem atât de complex”.

„Avem nevoie de întărirea serviciului medical, de consolidarea departamentului IT, care gestionează unul dintre cele mai complexe sisteme informatice ale statului român. Este nevoie și de întărirea structurilor de audit, control și prevenire a fraudelor din sistem, precum și de înființarea unui departament de farmacoeconomie” a transmis președintele CNAS.

Este nevoie de „oameni cu empatie, cu viziune”

CNAS „are nevoie de specialiști, dar în egală măsură are nevoie de oameni cu empatie, cu viziune, cu spirit proactiv, dispuși să audă nevoile pacienților și să propună soluții. Avem nevoie de oameni care nu trăiesc într-o bulă profesională, atenți la ceea ce se întâmplă la nivel internațional în domeniul în care activează, capabili să lucreze în condiții deseori stresante și să gestioneze eficient bugetele pe care le administrează”, a mai adăugat Horațiu-Remus Moldovan.

„CNAS are nevoie de oameni care caută soluții la probleme, nu probleme la soluții”, a menționat Moldovan.

El îi încurajează „pe toți profesioniștii care își doresc să contribuie la modernizarea sistemului sanitar să se înscrie și să pună umărul la dezvoltarea unui sistem de asigurări sociale de sănătate mai eficient, mai transparent și mai apropiat de nevoile oamenilor”, a concluzionat președintele CNAS.