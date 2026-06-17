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Reformă dură în sănătate, în programul Veștea. Mai puține paturi de spital, plată după performanță și controale la concediile medicale

Programul de Guvernare 2026–2028 prezentat de premierul desemnat Adrian Veștea prevede reforme ample în sistemul de sănătate, cu accent pe eficientizarea spitalelor, dezvoltarea medicinei de familie și digitalizarea serviciilor medicale, potrivit documentului oficial.
Reformă dură în sănătate, în programul Veștea. Mai puține paturi de spital, plată după performanță și controale la concediile medicale
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
17 iun. 2026, 21:07, Politic
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Guvernul propune reducerea cu peste 20% a numărului de paturi de spitalizare continuă până în anul 2030, concomitent cu introducerea unui sistem de plată a medicilor bazat pe performanță.

De asemenea, sporurile din spitale vor fi corelate cu numărul și tipul serviciilor medicale furnizate.

Programul prevede consolidarea managementului spitalelor, introducerea unor criterii de performanță pentru șefii de secție și formarea de consorții de spitale, inclusiv pentru achiziții comune la nivel județean, regional sau național.

Concedii medicale sub control

Executivul vizează creșterea bazei de plătitori la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin descurajarea acordării concediilor medicale fictive.

Sunt anunțate controale atât asupra medicilor prescriptori, cât și asupra beneficiarilor concediilor.

Reguli mai stricte pentru sistemul privat contractat cu CNAS

Potrivit programului, unitățile medicale private care vor contracte cu CNAS vor fi obligate să asigure că minimum 80% din personal este angajat cu normă întreagă.

De asemenea, personalul medical din sistemul public care desfășoară activități private în timpul programului de lucru riscă desfacerea contractului de muncă.

Unitățile sanitare cu grad redus de ocupare și servicii medicale ineficiente vor putea fi transformate în ambulatorii, spitale de recuperare sau unități de îngrijiri paliative.

Investiții în spitalele regionale

Programul de Guvernare prevede dezvoltarea unei rețele naționale de centre medicale comunitare, în special în mediul rural și în orașele mici, inclusiv servicii de telemedicină, stomatologie și farmacie comunitară.

Totodată, sunt menționate investiții în spitalele regionale din Iași, Cluj-Napoca și Craiova, finanțate inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și posibila extindere a rețelei de spitale regionale.

Digitalizare, telemedicină și dosar electronic de sănătate

Guvernul Veștea propune o nouă platformă informatică a asigurărilor de sănătate, operaționalizarea dosarului electronic de sănătate și extinderea serviciilor de telemedicină, cu obiectivul reducerii birocrației și creșterii accesului pacienților la servicii medicale.

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