Programul Veștea la Finanțe. Deficit de 6,2%, ANAF reformat și digitalizare totală a Fiscului

Documentul prevede menținerea deficitului bugetar la ținta de 6,2% din PIB în acest an și continuarea consolidării fiscal-bugetare prin bugete realiste, construite pe prognoze prudente și prioritizarea cheltuielilor publice.

Executivul își propune, de asemenea, respectarea angajamentelor din Planul Bugetar Structural pe Termen Mediu și crearea unui cadru fiscal predictibil pentru mediul de afaceri și investitori.

Control mai strict al cheltuielilor

Programul pune accent pe evitarea dezechilibrelor bugetare și pe reducerea presiunilor asupra costurilor de finanțare.

Guvernul anunță o abordare graduală a consolidării fiscale, corelată cu menținerea investițiilor publice și cu o evaluare mai riguroasă a impactului cheltuielilor.

Totodată, este prevăzută analiza periodică a programelor naționale de finanțare, cu posibilitatea restructurării sau suspendării celor considerate ineficiente ori redundante față de fondurile europene sau alte surse externe.

Reformă ANAF și digitalizare fiscală

Un capitol important vizează modernizarea administrației fiscale, prin digitalizarea relației stat–contribuabil, creșterea gradului de colectare și reducerea evaziunii fiscale.

Sunt vizate controale mai eficiente, orientate către zonele de risc ridicat, și protejarea contribuabililor corecți.

Programul prevede și reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cu centralizarea analizei de risc, indicatori de performanță și o structură mai clară de coordonare între nivelul central și cel teritorial.

De asemenea, este propusă introducerea unui punct unic național de clarificare fiscală, precum și digitalizarea completă a interacțiunii cu contribuabilii, inclusiv simplificarea formularelor și precompletarea declarațiilor fiscale.

Măsuri de transparență

Guvernul intenționează introducerea unui registru public al programelor de finanțare bugetară, cu indicatori de performanță și date privind implementarea și rezultatele.

În același timp, sunt propuse măsuri de întărire a controlului fiscal, inclusiv utilizarea datelor din e-Factura și sisteme de analiză avansată pentru identificarea timpurie a evaziunii.

Sustenabilitate fiscală și investiții

Programul include obiectivul menținerii datoriei publice pe o traiectorie sustenabilă, diversificarea surselor de finanțare și acces mai larg la piețele internaționale de capital.

De asemenea, este prevăzută creșterea rolului parteneriatelor public–private, inclusiv printr-o facilitate de 25 milioane de euro pentru pregătirea proiectelor, precum și dezvoltarea pieței de capital ca sursă de finanțare pentru economie.