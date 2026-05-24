MAI: Imaginile distribuite online despre concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională sunt false

Potrivit MAI, concertul s-a desfășurat „în condiții normale, fără incidente deosebite”.

Instituția precizează că peste 5.000 de angajați ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizați pentru asigurarea ordinii și siguranței participanților.

„Măsurile de ordine publică au fost monitorizate inclusiv cu sprijinul elicopterului MAI”, a transmis ministerul.

Reprezentanții instituției le-au mulțumit participanților pentru „responsabilitate, cooperare și modul civilizat” în care au luat parte la eveniment.

MAI recomandă cetățenilor să verifice informațiile doar din surse oficiale și să evite distribuirea conținutului neverificat, care poate genera confuzie în spațiul public.

Max Korzh a atras zeci de mii de spectatori în România

Concertul de pe Arena Națională a fost susținut de artistul belarus Max Korzh, unul dintre cei mai populari interpreți din spațiul est-european. Evenimentul a atras zeci de mii de spectatori și a fost unul dintre cele mai mari concerte organizate în această primăvară la București.

Max Korzh este cunoscut pentru combinația dintre hip-hop, pop și muzică electronică și are o comunitate puternică de fani în Europa de Est. Artistul nu mai susținuse un concert de asemenea amploare în România în ultimii ani, iar show-ul de la București a fost promovat intens pe rețelele sociale și pe platformele de ticketing.