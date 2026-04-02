Polymarket și platformele de pariuri predictive influențează piața globală a petrolului, spun traderii

Traderii din sectorul energetic spun că platformele de pariuri predictive au devenit o sursă tot mai utilizată de informații pentru anticiparea evoluțiilor pieței. Polymarket permite utilizatorilor să parieze pe rezultatul unor evenimente reale. De la rezultate sportive până la evoluții geopolitice, pe toate se poate paria folosind conturi anonime de criptomonede, arată The Guardian. Datele generate de aceste pariuri sunt analizate și integrate în algoritmi de tranzacționare. Aceștia pot influența decizii privind contractele futures pentru petrol.

Influența asupra pieței petrolului Brent

Potrivit experților din industrie, platforma Polymarket a devenit un indicator relevant pentru direcția pieței petrolului. Se întâmplă în special după declanșarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, care a provocat volatilitate majoră pe piețele energetice. Unii traderi susțin că datele provenite din aceste piețe de predicție sunt folosite pentru a anticipa evenimente geopolitice ce pot influența prețurile petrolului.

„Platformele de pariuri au o tradiție îndelungată de a prezice destul de bine anumite evoluții, iar Polymarket câștigă tot mai multă influență în analiza pieței”, a declarat Ajay Parmar, director de trading la agenția de analiză ICIS.

Temeri privind utilizarea informațiilor privilegiate

Creșterea influenței platformelor de predicție a stârnit însă și îngrijorări. Traderii spun că unele pariuri mari sunt plasate cu doar câteva minute înainte de anunțuri majore. Aici au apărut deja suspiciuni că anumite conturi ar putea avea acces la informații privilegiate. În astfel de situații, pariurile pot declanșa reacții în lanț pe piața petrolului, generând fluctuații semnificative de preț.

Intercontinental Exchange (ICE), principala platformă pentru tranzacționarea contractelor futures pentru petrolul Brent, a lansat recent un instrument care oferă traderilor acces direct la datele provenite din piețele de predicție. Scopul acestui sistem este de a permite traderilor să utilizeze probabilitățile generate de aceste platforme drept indicatori suplimentari pentru deciziile de tranzacționare. În același timp, banca americană Goldman Sachs a inclus analiza datelor provenite din piețele de predicție în rapoartele sale dedicate pieței petrolului.

Polymarket și impactul potențial asupra piețelor globale

Analiștii avertizează că influența crescândă a platformelor de pariuri predictive ar putea amplifica volatilitatea piețelor energetice. În teorie, un număr relativ mic de utilizatori anonimi ar putea influența indirect piața globală a petrolului, unde tranzacțiile implică sume mult mai mari.

Totuși, nu toți traderii sunt convinși de utilitatea acestor platforme. Unii spun că piețele de predicție au făcut și estimări eronate în timpul crizei recente și că nu reprezintă un instrument decisiv pentru luarea deciziilor de tranzacționare.