CNN: Trader misterios câștigă aproape 1 milion de dolari pe Polymarket după ce a prezis atacuri asupra Iranului

Potrivit unei analize realizate de compania Bubblemaps, citată de CNN, traderul a obținut câștiguri de aproximativ 967.000 de dolari din pariuri făcute începând din 2024. Majoritatea pariurilor vizau evenimente geopolitice sensibile, inclusiv lovituri militare neanunțate ale SUA și Israelului asupra Iranului. Datele arată că unele pariuri au fost plasate cu doar câteva ore înainte de atacuri, precum loviturile israeliene din octombrie 2024 și atacurile americane asupra unor instalații nucleare iraniene din iunie 2025. La fel s-a întâmplat și cu atacul surpriză SUA-Israel din februarie 2026, care a declanșat actualul conflict.

Rată de succes neobișnuit de mare

Analiza arată că traderul a avut o rată de succes de aproximativ 83% pentru toate pariurile. La fel, de 93% pentru pariurile mai mari de 10.000 de dolari. Experții spun că astfel de rezultate sunt extrem de neobișnuite pe piețele de predicții. „Majoritatea traderilor au o rată de succes puțin peste 50%. Rezultate de 80% sau 90% sunt greu de explicat”, a spus Todd Phillips, profesor de finanțe la Universitatea Georgia State. Potrivit acestuia, performanța ridică suspiciuni privind posibila utilizare a unor informații din interior.

Identitatea traderului nu este cunoscută, deoarece conturile utilizate pe platformă sunt anonime și nu pot fi asociate direct cu o persoană. Platforma Polymarket operează în principal în afara jurisdicției americane, iar pariurile analizate au fost plasate pe versiunea internațională a site-ului. Specialiștii avertizează că piețele de predicții pot deveni vulnerabile la tranzacții bazate pe informații privilegiate. Mai ales atunci când sunt implicate evenimente geopolitice sau militare.

Presiune pentru reglementarea platformelor de predicții

Cazul a atras atenția autorităților și a legislatorilor din Statele Unite. Acestea analizează în prezent posibilitatea unor reglementări mai stricte pentru platformele de predicții. Comisia pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (CFTC) a reamintit recent că tranzacțiile bazate pe informații nepublice pot constitui insider trading și pot fi investigate. În paralel, unele platforme au anunțat măsuri suplimentare de control pentru a preveni utilizarea informațiilor privilegiate.

Pariurile geopolitice sunt tot mai populare pe Polymarket

Războiul dintre Iran și Israel a adus în prim-plan platformele de predicții precum Polymarket sau Kalshi, unde utilizatorii pot paria pe evenimente politice, economice sau militare. Totuși, creșterea popularității acestor platforme a generat și îngrijorări privind apariția așa-numitelor „death markets”. Astfel, utilizatorii pot paria inclusiv pe moartea unor lideri politici sau pe declanșarea unor conflicte armate.

Experții spun că linia dintre analiză informată și utilizarea ilegală a informațiilor confidențiale rămâne una dificil de trasat. Autoritățile încearcă acum să stabilească reguli mai clare pentru aceste piețe emergente.