Fraudă electorală absurdă în Germania: un primar a pierdut postul după ce l-a câștigat prin trișat inutil

50 de buletine de vot au fost falsificate la alegerile pentru funcția de primar din Wülfershausen, relatează presa germană.
Sorina Matei
08 mai 2026, 23:46, Politic
Fostul primar CSU, Wolfgang Seifert, a recunoscut că a fraudat 50 de buletine de vot de la alegerile locale din martie 2026 din Germania.

Acesta a deschis plicurile cu voturi prin corespondență, a modificat opțiunile alegătorilor manual și apoi le-a resigilat sau a plasat buletinele de vot în plicuri noi.

O mare parte din buletinele de vot afectate, și anume 30, se refereau la alegerile pentru consiliul municipal din orașul liniștit din nordul Franconiei Inferioare, potrivit parchetului din Schweinfurt, ca răspuns la o solicitare a BR24.

Frauda a inclus și alte 14 buletine de vot pentru alegerile pentru consiliul districtual din districtul Rhön-Grabfeld dar și 6 buletine de vot chiar pentru alegerea primarului orașului Wülfershausen.

Primarul și-ar fi nominalizat soția pe buletinele de vot pentru consiliul municipal. 6 voturi fraudate inutil pentru el au dus la repetarea alegerilor

Unii locuitori ai orașului cred că fostul primar al CSU, Wolfgang Seifert, a scris numele soției sale pe buletinele de vot pentru alegerile consiliului municipal ca o așa-zisă candidată „nominalizată de alegători”.

Ironia este că Wolfgang Seifert, primarul în funcție al CSU era și unicul candidat în alegerile pentru primărie din martie. El a câștigat la limită, cu 51,2 % din voturi. Chiar și cu cele șase voturi falsificate mai puțin, el ar fi ajuns primar.

Wolfgang Seifert (CSU) primise un total de 472 de voturi. 449 de alegători scriseseră alte nume pe buletinele lor de vot. „Sunt recunoscător că am fost ales”, a declarat Wolfgang Seifert  a doua zi după alegeri.

Numai că după ce scandalul buletinelor de vot a ieșit la iveală și procurorii au intrat pe fir, Seifert a pierdut funcția de primar, a fost nevoit să demisioneze din funcție și a părăsit și partidul CSU .

Algeri reluate în iulie. O nouă candidată, nominalizată la fel ca soția primarului care a trișat

Așa se face că în Wülfershausen, comuna cu doar 1.500 de locuitori din landul Bavaria, se vor organiza noi alegeri pe 5 iulie. Iar deocamdată nu este clar cine va fi pe noul buletinul de vot.

Săptămâna trecută, Asociația Alegătorilor Liberi și-a nominalizat o altă candidata cu un sprijin covârșitor: Ruth Markert, specialistă în domeniul bancar în vârstă de 52 de ani, este activă în consiliul municipal de 18 ani .

Privind rezultatele alegerilor locale din martie, presa spune că este izbitor faptul că ea a primit deja 27% din voturi la acea vreme – chiar dacă nu era oficial candidată la primărie. 247 de alegători i-au scris totuși numele pe buletinele de vot ca așa-numită candidată „nominalizată de alegători”.

Ieri, în ultima zi înainte de termenul limită pentru nominalizările candidaților, și-a prezentat candidatura și un studentul: Memet Girgin. Acesta intenționează să candideze la funcția de primar, reprezentând grupul cetățenesc nou înființat „Neustart Wülfershausen” (Noul Start Wülfershausen). Asociația administrativă responsabilă din Saal an der Saale trebuie acum să stabilească dacă ambii candidați sunt eligibili să candideze. De exemplu, aceștia trebuie să fi locuit în Wülfershausen timp de cel puțin trei luni. Nu este încă complet clar dacă Girgin locuiește efectiv acolo.

Funcționarii electorali al asociației administrative vor analiza nominalizările până pe 20 mai. Abia atunci va fi clar ce nume vor apărea efectiv pe buletinele de vot în iulie. 

Responsabilii din Wülfershausen spun că vor să se asigure acum că alegerile vor corecte, pentru a nu se mai repeta și a treia oară scrutinul.

Parchetul din Schweinfurt susține că nici în martie nu au existat nereguli mari, biroul districtual neconstatând nicio abatere. Numai că primarul CSU, Wolfgang Seifert, a avut acces la documentele de vot prin corespondență și pur și simplu în virtutea „funcției și statutului său oficial” de reprezentant legal al municipalității a fraudat voturile inutil.

