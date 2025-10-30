Platforma Polymarket a fost interzisă în România. Decizia ONJN vine pe fondul unei creșteri explozive a activității în timpul alegerilor

„Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis în ședința din 29 octombrie, includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României. Decizia vine în contextul unei creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor”, a transmis ONJN într-un comunicat de presă.

ONJN scrie că volumul total al tranzacțiilor a depășit 600 de milioane de dolari în timpul alegerilor prezidențiale din România, iar pentru alegerile locale din București a fost raportat un volum de peste 15 milioane de dolari.

ONJN explică faptul că acest „volum tranzacționat” nu reprezintă sumele pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tranzacțiilor între utilizatori, care pariază și își schimbă pozițiile financiare în funcție de rezultatul unui eveniment viitor.

Polymarket se încadrează în definiția “pariurilor în contraparte”

Instituția subliniază că, deși Polymarket se prezintă drept o „piață de predicții” sau „platformă de trading pe evenimente”, din punct de vedere juridic aceasta se încadrează în definiția “pariurilor în contraparte” pentru că: există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranța unui câștig), există eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul, există contrapartidă (alți utilizatori, nu doar platforma), platforma doar intermediază și încasează comision, fără a garanta cotele.

„Decizia de a include Polymarket pe lista neagră nu are legătură cu tehnologia, ci cu legea. Indiferent că pariezi în lei sau în crypto, dacă mizezi bani pe un rezultat viitor, în condițiile unui pariu în contrapartidă, vorbim de joc de noroc care trebuie licențiat. ONJN nu va permite transformarea blockchain-ului într-un paravan pentru pariere ilegală”, a declarat Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN.

Platforma, interzisă și în SUA și alte state

ONJN amintește că Polymarket a fost deja interzisă în Statele Unite ale Americii, după ce autoritatea de reglementare CFTC a stabilit că activitatea sa reprezenta tranzacționare neautorizată de instrumente derivate. Platforma a fost obligată să blocheze accesul utilizatorilor americani și să plătească sancțiuni.

În alte state, inclusiv din Uniunea Europeană (Belgia, Franta, Polonia) și Asia (Singapore, Thailanda) autoritățile au dispus măsuri similare de blocare.

Ce este Polymarket

Polymarket este o platformă online bazată pe blockchain care permite utilizatorilor să mizeze bani pe rezultatul unor evenimente viitoare, de la alegeri și decizii politice, la evoluții economice sau sportive.

Utilizatorii cumpără tokenuri pentru opțiuni precum „DA” sau „NU”, iar valoarea lor crește sau scade în funcție de șansele percepute ca evenimentul să se producă. Dacă rezultatul se confirmă, tokenurile corespunzătoare opțiunii corecte valorează 1 dolar, iar celelalte devin fără valoare.

Platforma a fost fondată în 2020 de antreprenorul american Shayne Coplan și a devenit rapid foarte populară în timpul campaniilor electorale, fiind una dintre cele mai utilizate platforme de acest tip la nivel mondial.