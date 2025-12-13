Google va instala trei cabluri submarine în baza unui tratat de apărare cu Australia

Strategii militari australieni și americani consideră că Papua Noua Guinee, bogată în resurse, dar în mare parte subdezvoltată, are o locație strategică de mare preț la nord de Australia, într-un moment în care China își intensifică influența în regiune, potrivit Reuters.

Proiectul, în valoare de 120 de milioane de dolari, va conecta nordul și sudul statului Papua Noua Guinee, precum și regiunea autonomă Bougainville, prin cabluri de mare capacitate, a declarat vineri Peter Tsiamalili, ministrul interimar al tehnologiei informației și comunicațiilor din PNG.

„Întreaga investiție este finanțată prin angajamentele Australiei asumate în cadrul Tratatului Pukpuk”, a precizat el, referindu-se la pactul de apărare reciprocă semnat în octombrie. Proiectul reflectă angajamentul comun al ambelor națiuni de a promova securitatea digitală, stabilitatea regională și dezvoltarea națională, a adăugat el.

Cablurile submarine vor fi instalate de Google, se arată în declarație, care a adăugat că Tsiamalili s-a întâlnit săptămâna aceasta cu diplomați australieni și americani pentru a discuta proiectul la biroul Google din Australia.

Ministerul australian al Afacerilor Externe a declarat sâmbătă că aceste cabluri vor reduce prețurile la internet pentru consumatori, vor sprijini creșterea economică și vor spori oportunitățile de educație.

Tratatul Pukpuk oferă personalului de apărare australian acces la sistemele de comunicații din PNG, inclusiv la stațiile prin satelit și la cabluri. Statele Unite își consolidează, de asemenea, legăturile militare cu PNG, semnând un pact de cooperare în domeniul apărării în 2023.

Australia și Statele Unite au finanțat în ultimii ani diverse cabluri submarine în Insulele Pacificului pentru a bloca eforturile Chinei de a instala aceste legături de comunicații vitale, considerate de Canberra drept un risc de securitate.