Australia investește 8 miliarde de dolari într-un șantier de submarine nucleare

Guvernul australian a anunțat sâmbătă că va aloca opt miliarde de dolari pentru înființarea unor facilități de apărare în vestul Australiei, menite să sprijine construcția submarinelor nucleare, anunță Reuters.

Ministrul Apărării, Richard Marles, a declarat că noul complex va fi „esențial pentru industria de construcții navale și întreținere din Australia, sprijinind construcția continuă de nave militare și traseul Australiei către submarine nucleare”.

Guvernul continuă investițiile pentru a asigura capabilitățile de apărare ale Australiei.

Anul trecut, a fost făcută o investiție de 84 de milioane de dolari pentru modernizarea șantierului Henderson, lângă Perth.

Pactul AUKUS urmărește să furnizeze Australiei submarine de atac pentru contracararea ambițiilor Chinei în regiune

Complexul va produce și noi ambarcațiuni de debarcare pentru armată și fregate multifuncționale pentru marină, susținând aproximativ 10.000 de locuri de muncă locale, mai informează guvernul.

În 2021 a fost semnat Pactul AUKUS (Australia, Regatul Unit, Statele Unite) urmărește să furnizeze Australiei submarine de atac nucleare pentru a contracara ambițiile Chinei în regiune.

Oficiali americani și australieni au reafirmat sprijinul pentru AUKUS, în pofida revizuirii pactului de către partea americană, iar Australia rămâne încrezătoare în continuarea implementării acestuia, consolidând cooperarea pe termen lung cu Marea Britanie.