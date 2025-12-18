Alertă în Australia, la 4 zile de la atacul grav în masă din Bondi

Poliția din Australia a interceptat joi două mașini în Sydney. Agenții au acționat rapid după ce au primit o informație îngrijorătoare. Este posibil să se pregătească un act violent.

Autoritățile din Australia fac verificări. Șapte bărbați sunt audiați., conform AFP.

Australia este în alertă după atacul de la Bondi care a șocat țara.

Poliția din statul New South Wales a anunțat interceptarea vehiculelor. Mașinile au fost oprite în Liverpool, o suburbie din sud-vestul Sydney-ului. Agenții au intervenit rapid.

„În timp ce ancheta continuă, șapte bărbați cooperează cu anchetatorii”, a declarat poliția din Australia.

Autoritățile au precizat un detaliu important. „În prezent, poliția nu a stabilit nicio legătură cu ancheta polițienească în curs privind atacul terorist de la Bondi”, se arată în comunicat.

Australia: Context tensionat după atacul de la Bondi

Interceptarea vine la patru zile după unul dintre cele mai grave atacuri armate în masă din Australia. Atacul de la Bondi a provocat moartea a 15 persoane. Incidentul a avut loc pe plaja din Sydney, în timpul sărbătorii evreiești Hanuka.

Doi atacatori, un tată și fiul său de 24 de ani, sunt acuzați de crima antisemită. Tatăl a murit în timpul atacului. Zeci de alte persoane au fost rănite duminică seara. Este cel mai grav atac armat din Australia din ultimele decenii.

Poliția australiană continuă ancheta privind atacul de la Bondi. Interceptarea celor două mașini face parte dintr-o anchetă separată.

Autoritățile verifică toate informațiile primite despre potențiale amenințări. Australia rămâne în alertă maximă.

Un bărbat de 50 de ani alături de fiul său de 24 au deschis focul, duminică, pe plaja Bondi în timpul unei celebrări de Hanukkah. Au ucis 15 persoane și au rănit alte peste 20. Toate victimele identificate până în prezent sunt de religie evreiască.

Autoritățile australiene au anunțat miercuri că suspectul în vârstă de 24 de ani a fost inculpat în spitalul din Sydney unde se află internat.