Zi crucială la Bruxelles: Au început negocierile. Belgia blochează (deocamdată) accesul Ucrainei la activele rusești înghețate / Incidente în fața Parlamentului între forțele de ordine și fermieri

UPDATE Subiectele fierbinți, amânate momentan. Liderii trec la discutarea extinderii UE, în loc să se apuce de problema finanțării Ucrainei, așa cum era planificat.

Vor reveni mai târziu la tema principală a zilei, a declarat un înalt oficial pentru POLITICO.

UPDATE Sunt incidente în fața instituțiilor europene de la Bruxelles. Fermierii protestează față de acordul de liber schimb UE–Mercosur. Ei critică deasemnea concetrarea temelor UE pe soluții pentru Ucraina și neglijarea agriculturii în acest timp.

UPDATE În orele următoare, discuțiile vor arăta dacă liderii UE pot depăși veto-ul de facto al Belgiei și pot construi un mecanism „în blindaj legal” pentru finanțarea Ucrainei fără a fractura unitatea politică a blocului.

Miza este uriașă: în statele UE sunt „înghețate” aproximativ 210 miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei, iar o parte decisivă se află în depozitarul belgian Euroclear. Propunerea discutată la summit ar transforma aceste fonduri (direct sau prin mecanisme de garanție) într-un „împrumut de reparații” pentru Kiev, într-un moment în care capitala ucraineană riscă să rămână fără bani începând de la jumătatea lui 2026, potrivit evaluărilor vehiculate în negocieri.

Belgia spune „nu” și cere „garanții blindate”

În centrul blocajului se află Belgia. Premierul Bart De Wever a transmis, înaintea discuțiilor, că nu renunță la rezervele sale și că nu a văzut încă un text care să-i schimbe poziția. Bruxelles-ul se teme atât de riscuri juridice (posibile litigii și răspunderi care ar putea lovi Euroclear), cât și de represalii economice sau politice din partea Moscovei.

Planul are nevoie de unanimitate, iar șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat că mai multe capitale sunt dispuse să meargă mai departe doar dacă și Belgia acceptă, pentru a evita un precedent și o împărțire inegală a riscurilor.

Promisiunea de la vârf: summitul nu se încheie fără bani pentru Kiev

Chiar dacă dosarul activelor înghețate rămâne controversat, Von der Leyen și președintele Consiliului European, António Costa, au transmis că reuniunea trebuie să producă un rezultat concret pentru sprijinirea Ucrainei în următorii doi ani – fie prin varianta activelor rusești, fie printr-o soluție alternativă. Însă „Planul B”, despre care se discută în culise, ar putea însemna împrumuturi comune ale UE, o opțiune care divizează statele membre și riscă să se lovească de veto-uri politice.

Mercosur, subiect „din umbră”: Franța și Italia vor amânare, Comisia vrea undă verde

Pe lângă Ucraina, la Bruxelles planează și un alt dosar exploziv: acordul de liber schimb UE–Mercosur. Deși nu este punct oficial major pe agendă, Franța și Italia cer amânarea pașilor finali, invocând protecția fermierilor și standardele de producție. În paralel, Comisia Europeană insistă că semnarea pactului este strategică, iar Von der Leyen urmează să meargă în Brazilia în zilele următoare, în încercarea de a închide negocierile.