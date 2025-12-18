Europa: Decizia fără precedent despre activele Rusiei pentru Ucraina

Uniunea Europeană se află în pragul unei decizii cruciale privind activele înghețate ale Rusiei. Europa discută utilizarea a 210 miliarde de euro pentru a finanța sprijinul către Ucraina. Planul fără precedent provoacă conflict între statele membre. Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor, se opune. Europa trebuie să decidă până vineri. Decizia ar putea schimba soarta Europa.

Liderii UE urmează să decidă asupra acestei măsuri în cadrul unui summit crucial programat pentru joi și vineri, notează CNN.

Europa se confruntă cu o alegere dificilă între sprijinirea Ucrainei și riscurile juridice.

Comisia Europeană a prezentat pe 3 decembrie o propunere de a utiliza activele înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei. Brațul executiv al UE se referă la partea principală a activelor ca „solduri de numerar”. Pe măsură ce obligațiunile ajung la scadență, acestea sunt transformate în numerar.

„Luăm soldurile de numerar, le oferim Ucrainei sub formă de împrumut, iar Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă și când Rusia va plăti despăgubiri”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Europa împarte active: planul complet

Activele băncii centrale ruse deținute în blocul comunitar au o valoare de aproximativ 210 miliarde de euro (246 miliarde de dolari). În următorii doi ani, Comisia dorește să împrumute Ucrainei 90 de miliarde de euro din această sumă. Aceasta ar acoperi două treimi din ceea ce FMI estimează că țara va avea nevoie în 2026 și 2027.

Valdis Dombrovskis, înalt funcționar al Comisiei, a declarat: „Aceasta este suma maximă a împrumutului pe care o putem propune”.

Așa-numitul împrumut de reparații trebuie aprobat de o „majoritate calificată”. Mai mult de jumătate din statele membre ale UE, reprezentând cel puțin 65% din populația blocului, vor trebui să voteze în favoare.

Belgia blochează planul Europei

Euroclear, un depozitar de valori mobiliare din Belgia, deține cea mai mare parte a activelor rusești imobilizate în UE. Estimările variază – Parlamentul European a estimat suma la 180 de miliarde de euro în septembrie. Se estimează că 176 de miliarde de euro s-au transformat în numerar.

Guvernul belgian a ridicat îngrijorări serioase. Ministrul belgian de externe Maxime Prévot a declarat pe 3 decembrie: „Am spus în repetate rânduri că considerăm opțiunea împrumutului pentru reparații ca fiind cea mai proastă dintre toate, deoarece este riscantă – nu s-a mai făcut niciodată până acum”.

Belgia se teme că Rusia va considera acest împrumut o reutilizare ilegală a activelor sale suverane. Guvernul belgian consideră garanțiile propuse de Comisia Europeană „prea limitate”.

Peter Van Elsuwege, profesor de drept european la Universitatea din Gent, a explicat pentru CNN: „Problema pentru Belgia este că numai rambursarea împrumutului poate fi garantată, dar costurile suplimentare nu sunt acoperite, ceea ce expune Belgia la riscul de a suporta aceste costuri”.

Europa riscă represalii rusești

Banca centrală rusă a intentat deja un proces prin care solicită despăgubiri de miliarde de euro de la Euroclear. Kremlinul ar putea confisca mai multe active străine din Rusia ca represalii. Cel puțin 74 de miliarde de dolari sunt în pericol.

„Birocrații UE, cuprinși de panică, continuă să comită greșeli”, a declarat luni Kirill Dmitriev, trimisul economic al Kremlinului. „Ei știu că utilizarea rezervelor rusești fără consimțământul CBR este ilegală”.

Alte țări din UE, precum Italia și Cehia, și-au exprimat îngrijorarea. Prim-ministrul ceh a declarat că țara sa nu va oferi garanții financiare.

Planul SUA versus planul Europei

Planul în 28 de puncte susținut de SUA pentru încheierea războiului prevedea investirea a 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în întreaga lume „în eforturile conduse de SUA de reconstrucție”. Propunerea europeană este în contradicție cu ambițiile americane.

Din ianuarie 2022, aliații europeni ai Ucrainei au alocat 221 de miliarde de dolari în ajutor pentru Ucraina, comparativ cu 134 de miliarde de dolari ai SUA, potrivit Institutul Kiel.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declara: „Activele înghețate ar putea compensa anumite scăderi ale sprijinului. Fără un astfel de sprijin, nu văd posibilitatea ca Ucraina să reziste”.