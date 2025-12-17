Ce spune Vladimir Putin despre anunțurile europenilor privind pregătirile pentru război

Președintele rus Vladimir Putin a numit apelurile occidentale privind pregătirea pentru un război împotriva Rusiei o „minciună”. El a mai spus că Rusia nu dorește război cu Europa, dar că țara sa este pregătită să-l poarte dacă aceasta este alegerea Bătrânului Continent.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că unii occidentali solicită pregătiri pentru un război împotriva Rusiei vorbind despre o „isterie”.

„Am spus-o în repetate rânduri: este o minciună, o prostie, o prostie pură să vorbești despre o amenințare rusă imaginară la adresa țărilor europene. Dar acest lucru se face destul de deliberat”, a spus el în timpul unei reuniuni extinse a Consiliului Ministerului Apărării, potrivit Le Figaro.

Putin a mai spus că, dacă Ucraina și Occidentul abandonează discuțiile de pace, Rusia va acapara cu forța teritoriile pe care le revendică în Ucraina.