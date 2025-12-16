ONU avertizează că armistițiul din Gaza rămâne fragil după loviturile israeliene

Ramiz Alakbarov a declarat în fața Consiliului de Securitate al ONU că situația din Gaza este în continuare instabilă, în pofida armistițiului aflat în vigoare.

Oficialul ONU a condamnat uciderea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, și a cerut tuturor părților să dea dovadă de reținere pentru a preveni o nouă escaladare a conflictului.

„Armistițiul rămâne fragil, dar oferă o oportunitate critică”, a spus Alakbarov, precizând că Națiunile Unite sunt pregătite să sprijine eforturile de stabilizare a situației.

Totodată, oficialul ONU a atras atenția asupra situației umanitare grave din Gaza, unde distribuirea ajutoarelor continuă, însă în condiții extrem de dificile.

Alakbarov a dat ca exemplu moartea unui bebeluș de două săptămâni, decedat din cauza expunerii, și a avertizat că rezervele de alimente și medicamente sunt critice.

Potrivit acestuia, o mare parte din ajutoare se află în depozite din Iordania, iar Israelul este îndemnat să permită accesul „asistenței vitale” în Gaza.

De asemenea, oficialul ONU a condamnat îndepărtarea drapelului Națiunilor Unite și arborarea unui steag israelian pe o clădire aparținând UNRWA, scrie Al Jazeera.