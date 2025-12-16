Prima pagină » Știri externe » Avion privat prăbușit în Mexic: zece morți, printre care trei copii

Avion privat prăbușit în Mexic: zece morți, printre care trei copii

Zece persoane, inclusiv trei copii, au murit după ce un avion privat s-a prăbușit pe un teren de fotbal din apropierea Ciudad de Mexico, în timp ce încerca o aterizare de urgență.
Sursa foto: iStock
Rareș Mustață
16 dec. 2025, 21:18, Știri externe

Un avion privat de tip Cessna Citation III s-a prăbușit luni într-o zonă industrială din localitatea San Mateo Atenco, la aproximativ 30 de kilometri vest de Ciudad de Mexico, provocând moartea tuturor celor zece persoane aflate la bord, printre care trei copii.

Aeronava decolase din stațiunea Acapulco și se afla în aer de aproximativ 30 de minute când a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal, scrie Independent.

Avionul a lovit însă un depozit din apropiere, impactul fiind urmat de un incendiu puternic și degajări masive de fum.

Autoritățile au confirmat că la bord se aflau opt pasageri și doi membri ai echipajului.

Cei trei copii aveau vârste de 2, 4 și 9 ani, potrivit presei locale.

Pilotul avionului avea 61 de ani, iar copilotul 72 de ani.

Celelalte victime aveau vârste cuprinse între 31 și 60 de ani, mai multe dintre ele fiind, cel mai probabil, membri ai aceleiași familii.

Primarul localității San Mateo Atenco a anunțat evacuarea preventivă a aproximativ 130 de persoane din zonă, din cauza incendiului și a riscului generat de rezervoarele de combustibil și gaz din clădirea lovită.

Autoritățile au precizat că în depozit nu se aflau muncitori în momentul accidentului.

Ancheta privind cauzele prăbușirii a fost deschisă, iar autoritățile mexicane urmează să stabilească motivele care au dus la tentativa de aterizare de urgență.

