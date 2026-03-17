Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune

Un meteorolog rus a căzut de pe trotinetă chiar în timpul unei transmisiuni live. Potrivit Nexta, meteorologul Yuri Dormidontov din Sankt Petersburg a căzut dramatic în mijlocul filmărilor.

Imaginile care s-au răspândit pe rețelele de socializare îl arată pe bărbatul în vârstă în timp ce transmite informații despre vreme în timp ce stă pe o trotinetă. La un moment dat, bărbatul se dezechilibrează, face câțiva pași și apoi cade pe trotuar. Nu este clar dacă meteorologul a fost rănit.

El a mai fost implicat în unele incidente în timpul transmisiunilor live. De aceea, unii comentatori sugerează că bărbatul ar putea să își regizeze incidentele pentru atrage atenția.