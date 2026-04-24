Tudor Gheorghe a fost externat după ce a căzut în baia unui hotel din Iași și a primit îngrijiri medicale la spital

Marele artist Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital după ce a alunecat și a căzut în baia unui hotel din Iași. Poliția face anchetă. Între timp, surse medicale indică faptul că maestrul a fost externat.
Tudor Gheorghe a fost externat după ce a căzut în baia unui hotel din Iași și a primit îngrijiri medicale la spital
Laura Buciu
24 apr. 2026, 12:35, Cultură-Media

UPDATE: Surse medicale au declarat că artistul a fost externat din spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, acolo unde fusese adus de urgență. El a primit îngrijirile medicale necesare și, ulterior, i s-a permis să părăsească unitatea spitalicească.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Tudor Gheorghe a fost preluat de o ambulanță și dus la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu” din Iași, specializat în Neuroghirurgie. Artistul a căzut în baia hotelului unde era cazat, în Iași.

Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Verificările sunt continuate”, a transmis vineri, Poliția Iași.

Surse medicale au declarat, pentru MEDIAFAX, că starea artistului nu este foarte gravă.

Tudor Gheorghe a susținut, luni, un concert la Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași, iar sâmbătă urma să aibă concert la Bacău.

