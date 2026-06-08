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Papa Leon al XIV-lea, întâlnire cu Antonio Banderas și spectacol de flamenco la Madrid. Mesajul transmis despre rolul culturii în societate

Papa Leon al XIV-lea a participat duminică la un amplu eveniment cultural organizat la Madrid, unde s-a întâlnit cu actorul Antonio Banderas și a urmărit un spectacol de flamenco susținut de una dintre cele mai cunoscute artiste din Spania, transmite Euronews.
Papa Leon al XIV-lea, întâlnire cu Antonio Banderas și spectacol de flamenco la Madrid. Mesajul transmis despre rolul culturii în societate
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
08 iun. 2026, 09:50, Cultură-Media
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Evenimentul s-a desfășurat la Movistar Arena din capitala Spaniei și a reunit personalități din domeniile culturii, artelor și sportului. Imaginile difuzate de organizatori îl arată pe Suveranul Pontif salutând participanții și fiind întâmpinat cu aplauze de miile de persoane prezente în sală, mai scrie Euronews.

Madrid. Antonio Banderas s-a adresat publicului în cadrul programului dedicat culturii și creativității. Sursa foto: X

Antonio Banderas și Sara Baras, printre invitații speciali

Printre cele mai cunoscute nume prezente la eveniment s-a numărat actorul Antonio Banderas, care s-a adresat publicului în cadrul programului dedicat culturii și creativității. Papa a urmărit, de asemenea, un spectacol susținut de Sara Baras și compania sa de dans. Reprezentația de flamenco a fost unul dintre momentele centrale ale serii și a fost primită cu entuziasm de spectatori. Organizatorii au prezentat evenimentul ca pe o celebrare a contribuției pe care arta, cultura și sportul o au în consolidarea comunităților și în apropierea oamenilor.

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a insistat asupra responsabilității pe care o implică actul comunicării. Suveranul Pontif a afirmat că niciun mesaj nu este complet neutru și că modul în care oamenii aleg să comunice poate alimenta conflicte și diviziuni sau, dimpotrivă, poate contribui la construirea speranței și a înțelegerii reciproce. Mesajul său a fost interpretat ca un apel la dialog într-o perioadă marcată de probleme internaționale și polarizare socială în multe regiuni ale lumii.

Cultura și sportul, instrumente de apropiere între oameni

Participarea Papei la evenimentul de la Madrid se înscrie într-o serie de apariții publice prin care acesta încearcă să promoveze rolul culturii și al creativității în viața societății. Manifestarea a reunit artiști, sportivi și reprezentanți ai mediului cultural, având ca temă modul în care arta și comunicarea pot contribui la construirea unor punți între comunități și la promovarea valorilor comune.

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