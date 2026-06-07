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Papa Leon, în fața a peste un milion de credincioși: Dumnezeu este alături de cei săraci

Papa Leon al XIV-lea a transmis că Dumnezeu este alături de cei săraci, făcând apel la toleranță și incluziune către locuitorii Madridului, în cadrul unei liturghii în aer liber la care au participat peste un milion de credincioși.
Papa Leon, în fața a peste un milion de credincioși: Dumnezeu este alături de cei săraci
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 iun. 2026, 14:03, Știri externe
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În cadrul liturghiei, Suveranul Pontif a îndemnat mulțimea să își trăiască credința catolică prin ajutorarea semenilor, afirmând că Dumnezeu „se identifică cu cei săraci, cei asupriți, cei singuri și părăsiți”. 

Potrivit estimărilor oferite de Vatican și de organizatorii locali, numărul participanților din piață și de pe străzile adiacente a atins 1.2 milioane de persoane, relatează Reuters

Înaintea liturghiei, după ce a primit cheia orașului din mâna primarului local, Suveranul Pontif a transmis un mesaj în cartea de onoare a Madridului, exprimându-și speranța că acesta va rămâne „un oraș primitor și incluziv, unde viața socială este inspirată de valori umane autentice”.  

Vizita sa a început sâmbătă prin întâlniri cu migranți și persoane fără adăpost, precum și printr-o veghe religioasă la care au participat aproximativ 600.000 de tineri. Programul călătoriei, desfășurate în perioada 6-12 iunie, include și opriri la Barcelona și în Insulele Canare. 

Liderul de la Vatican a făcut un apel și către liderii politici să înceteze să își divizeze electoratele.

„Din dragoste pentru adevăr, vă invit pe toți să lăsați deoparte narațiunile care creează diviziuni și polarizează realitatea socială și istoria voastră”, a spus el. Acest demers va ajuta Europa „să depășească simplificările sterile printr-o apreciere fructuoasă a complexității”, spune Leon.  

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