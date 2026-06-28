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Papa Leon al XIV-lea își exprimă solidaritatea cu victimele cutremurelor din Venezuela

Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat solidaritatea față de populația din Venezuela afectată de cele două cutremure puternice care au lovit nordul țării în timpul săptămânii. Efectul cutremurului a fost devastator, făcând peste o mie de victime.
Papa Leon al XIV-lea își exprimă solidaritatea cu victimele cutremurelor din Venezuela
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 iun. 2026, 16:03, Știri externe
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În cadrul rugăciunii Angelus de duminică, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de susținere pentru victimele cutremurelor din Venezuela și a mulțumit serviciilor de intervenție pentru eforturile de salvare a victimelor. 

„Doresc să-mi exprim apropierea de surorile și frații venezueleni afectați de recentele cutremure care au provocat numeroase victime și răniți, precum și mari pagube materiale. Îmi reînnoiesc apropierea spirituală de familiile lor, de răniți și de cei loviți de această tragedie. În același timp, îmi exprim recunoștința și sprijinul față de cei care desfășoară cu generozitate eforturi de căutare și salvare”, a declarat Suveranul Pontif, citat de Reuters

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7.2 și 7.5, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea a numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns duminică la 1.430 de morți și peste 50.000 de dispăruți

De asemenea, un „miracol” s-a produs în urma operațiunilor de căutare salvare când un băiat de 11 ani a fost scos în viață de sub dărâmături în localitatea Caraballeda. 

Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viață la Caraballeda. În acest moment, fiecare viață este o sursă de speranță pentru Venezuela”, declara președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez. 

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