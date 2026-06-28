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Venezuela: Miracol printre dărâmături. Un băiat de 11 ani a fost găsit în viață la trei zile după cutremure

La 72 de ore după cele două cutremure care au lovit Venezuela, președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, a anunțat salvarea unui copil de 11 ani de sub dărâmături.
Venezuela: Miracol printre dărâmături. Un băiat de 11 ani a fost găsit în viață la trei zile după cutremure
Foto: captură X
Cosmin Pirv
28 iun. 2026, 09:27, Știri externe
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Timpul presează pentru găsirea supraviețuitorilor la mai mult de 72 de ore după cutremerele din Venezuela. Bilanțul continuă să crească: 1.430 de morți și peste 50.000 de dispăruți, în timp ce ajutorul umanitar internațional se intensifică, scrie Le Figaro.

„În principiu, victimele sunt deja decedate, dar, slavă Domnului, uneori reușim să găsim supraviețuitori”, a declarat un salvator salvadorian în La Guaira, un oraș de coastă situat în vecinătatea Caracasului.

Un băiețel a fost astfel scos în viață de sub dărâmături în nordul țării.

„Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viață la Caraballeda. În acest moment, fiecare viață este o sursă de speranță pentru Venezuela”, a scris în timpul nopții pe X președinta interimară Delcy Rodriguez, atașând la mesajul său un videoclip cu operațiunea de salvare.

Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 care au lovit nordul țării miercuri au lăsat în urmă nenumărate clădiri prăbușite.

La Geneva, responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar, Tom Fletcher, a declarat pentru AFP că peste 50.000 de persoane sunt date dispărute. Bilanțul ar urma, așadar, să „crească considerabil”, în contextul „unei operațiuni de salvare extrem de complexe”.

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