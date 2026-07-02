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Povestea de supraviețuire care bate orice film / Un paznic prins sub dărâmături la cutremurele din Venezuela a fost salvat după 8 zile

În timp ce bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela continuă să crească, o singură operațiune de salvare ține cu sufletul la gură o țară întreagă. Hernán Gil, un paznic în vârstă de 43 de ani, este încă în viață după opt zile petrecute sub ruinele unei clădiri prăbușite, iar sute de salvatori din mai multe țări încearcă, contracronometru, să ajungă la el.
Povestea de supraviețuire care bate orice film / Un paznic prins sub dărâmături la cutremurele din Venezuela a fost salvat după 8 zile
Luiza Moldovan
02 iul. 2026, 17:34, Știri externe
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Hernán Gil se afla în cabina sa de pază, la parterul unui imobil din orașul Catia La Mar, când cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie au transformat clădirea într-un morman de beton.

De atunci, bărbatul a rămas captiv într-un mic spațiu de supraviețuire, sub aproximativ 140 de tone de dărâmături.

Salvatorii spun că acesta a reușit să supraviețuiască și că a putut comunica periodic cu echipele de intervenție, care i-au trimis apă și hrană prin tuburi speciale.

Primul tunel săpat către victimă s-a surpat

Operațiunea este una dintre cele mai dificile desfășurate după dezastru.

Echipe din Venezuela, Chile, Statele Unite, Portugalia, Costa Rica, El Salvador și Mexic lucrează fără întrerupere de mai multe zile, încercând să ajungă la bărbat fără ca structura instabilă a clădirii să se prăbușească peste el.

Primul tunel săpat către victimă s-a surpat, iar salvatorii au fost nevoiți să înceapă o nouă cale de acces.

Multe persoane sunt date dispărute

Povestea lui Hernán a devenit un simbol al speranței într-o tragedie care a făcut deja peste 2.200 de victime și a lăsat în urmă mii de răniți și zeci de mii de persoane dispărute sau fără locuință. În ultimele zile, mai mulți supraviețuitori – printre care copii și bebeluși – au fost scoși în viață de sub dărâmături, alimentând speranța că miracolele sunt încă posibile.

Între timp, bilanțul continuă să crească, iar autoritățile și organizațiile internaționale avertizează că multe persoane sunt încă date dispărute.

Operațiunile de căutare continuă în mai multe localități din statul La Guaira, cel mai grav afectat de cele două seisme cu magnitudini de 7,2 și 7,5.

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