Papa pleacă în vacanță. Unde își va petrece următoarele săptămâni

Papa Leon al XIV-lea și-a început, duminică, vacanța de vară, potrivit AP.

Suveranul Pontif își încheie prima jumătate a anului cu un final fulminant. În această perioadă, el a ieșit în evidență ca un puternic om de stat global în probleme legate de inteligența artificială, război și migranți.

Papa își va petrece luna iulie în sudul Romei

Papa își va petrece restul lunii iulie la reședința papală de la Castel Gandolfo, arată sursa. Aceasta este o reședința istorică de vară a Vaticanului, aflată la sud de Roma. Papa american a transformat-o în destinația sa săptămânală pentru tenis și înot.

Vaticanul a declarat că Papa va rămâne acolo până pe 27 iulie. El va avra toate audiențele suspendate. De asemenea, a confirmat speculațiile conform cărora Suveranul Pontif se va muta în Palatul Apostolic cu vedere la Lacul Alban, nu în vila mai mică de pe proprietate unde își petrecuse zilele libere în ultimul an.

Papa Francisc a evitat o escapadă la Castel Gandolfo în timpul pontificatului său de 12 ani. El a transformat Palatul Apostolic de pe piața principală într-un muzeu public.

De ce a decis Vaticanul că palatul este unul potrivit

Însă, având în vedere că Papa Leon al XIV-lea petrece acum perioade lungi în proprietatea de pe deal, se pare că Vaticanul a decis că palatul este mai potrivit. Decizia vine din motive de securitate și ar permite mutarea unei infrastructuri reduse a Sfântului Scaun odată cu Papa, pentru a menține funcționarea aparaturii Vaticanului de acolo, mai arată sursa.

Papa a mai petrecut câteva săptămâni la proprietate vara trecută. Acesta și-a folosit timpul petrecut departe de Vatican pentru a se concentra pe noul său rol. Decizia a venit după ce colegii cardinali l-au ales Papă pe 8 mai 2025.

În vacanță după o serie remarcabilă de decizii

Un an mai târziu, Papa părăsește orașul după o serie remarcabilă de decizii papale. După ce Suveranul Pontif a recunoscut în vara anului 2025 că are mult de învățat pentru a deveni șef de stat, ultimele săptămâni au arătat un stil de guvernare decisiv. Papa a stabilit agenda, în loc să se limiteze la îndeplinirea sarcinilor stabilite de predecesorul său, mai arată sursa citată.

Cu doar o zi în urmă, Papa a petrecut Ziua Independenței SUA pe insula siciliană Lampedusa. El s-a rugat într-un cimitir de migranți, pentru a onora miile de migranți care au murit încercând să ajungă în Europa pentru a găsi libertate și prosperitate.