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Italia inaugurează o rețea de trasee turistice de 1.500 km dedicată Sfântului Francisc

Turiștii împătimiți de istorie și religie pot explora Italia, printr-un proiect ce include trasee care urmăresc istoria Ordinului Franciscan.
Italia inaugurează o rețea de trasee turistice de 1.500 km dedicată Sfântului Francisc
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
05 aug. 2026, 18:54, Știri externe
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Turiștii pot descoperi acum diversele trasee ale „Cammino di Francesco – Il Cammino della Luce” (n.r. trad. – Calea Sfântului Francisc – Calea Luminii), pe site-ul Oficiului Național de Turism al Italiei, potrivit Euronews. 

În total, traseele acoperă o lungime de 1.546 de kilometri și se întind pe teritoriul regiunilor Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana și Umbria.

Toate traseele se încheie la Assisi, locul de naștere al Sfântului Francisc. Lansarea rețelei face parte din festivitățile dedicate împlinirii a opt sute de ani de la moartea sfântului patron al Italiei și are loc înaintea vizitei Papei la Assisi, joi, 6 august.

„Sfântul Francisc de Assisi este patronul spiritual al Italiei nu doar datorită măreției mărturiei sale religioase, ci și pentru că întruchipează valori care fac parte din identitatea cea mai profundă a țării noastre”, a declarat Pietro Cannella, subsecretarul de stat pentru cultură al Italiei.

Acesta a precizat că reuniunea locurilor, instituțiilor și oamenilor în jurul unui patrimoniu comun, transformă cultura într-un instrument de coeziune națională, dar și dialog internațional.

Înainte de călătorie, puteți solicita online „credenziale”, adică pașaportul pelerinului, care va fi ștampilat și datat pe parcursul călătoriei.

Există pașapoarte diferite pentru fiecare traseu, iar puteți obține chiar și un pașaport pentru animalul dvs. de companie.

Cei care parcurg ultimii 100 km până la mormântul Sfântului Francisc pe jos sau 200 km cu bicicleta vor primi un document care atestă finalizarea pelerinajului.

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