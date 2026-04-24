Tudor Gheorghe, despre starea sa de sănătate: „Sunt bine”

Maestrul Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de veștile legate de starea sa de sănătate, spunând că este în afara oricărui pericol.
captură video/Facebook Tudor Gheorghe
Maria Miron
24 apr. 2026, 13:09, Cultură-Media

Artistul a ajuns la spital în seara zilei de joi, după ce a alunecat și a căzut în baia unui hotel din Iași.

Potrivit polițiștilor ieșeni, el a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu”, unitate specializată în Neurochirurgie. Vineri dimineața, surse medicale au declarat, pentru Mediafax, că starea artistului nu era deloc gravă.

Poliția din Iași a anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili împrejurările în care s-a produs căderea.

Tudor Gheorghe: Sunt în afara oricărui pericol

Artistul a transmis vineri, printr-o filmare, că se simte bine și este în afara oricărui pericol. El a infirmat informațiile difuzate de o parte din media, potrivit cărora ar fi fost în stare gravă sau ar fi suferit un AVC.

La începutul săptămânii, artistul susținuse un concert la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, iar sâmbătă urma să aibă concert la Bacău.

