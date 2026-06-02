ANOSR condamnă orice comportament ce poate reprezenta o ingerință politică în sistemul universitar

ANOSR solicită parlamentarilor români să să reintroducă pe agenda publică a dezbaterii cu privire la subiectul incompatibilității între funcțiile de conducere din universități și cele politice.

Demersul vine în urma informației că 220 de studenți ai unei universități din Iași s-au înscris în cadrul partidului politic al cărui membru este chiar rectorul instituției. ANOSR trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că universitățile pot fi utilizate drept instrumente de recrutare politică, deși principiul independenței mediului universitar stipulează:

„Autonomia universitară este garantată prin Constituţia României, republicată, şi se exercită cu condiţia asumării răspunderii publice şi în limitele legislaţiei naţionale în vigoare. Libertatea academică este garantată prin lege. Instituţiile de învăţământ superior se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase”, potrivit articolului 11, alineatul 1 din Legea învățământului superior.

ANOSR se opune rectorilor care dețin funcții politice

Federația ANOSR se poziționează împotriva deținerii funcțiilor politice de către rectori și consideră că măsurile Ordonanței de Urgență nr. 92/2012 – care a abrogat Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevedea la articolul 215, alineatul (3) ce preciza că „persoanele care ocupă o funcție de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcția de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”, următorul alineat specificând faptul că „funcția de rector este incompatibilă cu deținerea de funcții de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului” – afectează integritatatea învățământului superior.

„Inclusiv în dezbaterile purtate pe fondul proiectului de Lege a învățământului superior, în anul 2022, ANOSR a atras atenția asupra necesității introducerii unei incompatibilități între funcția de membru în Consiliul de Administrație al unei universități (Rector, Prorectori, Decani) și funcțiile de conducere într-un partid politic, de deputat sau senator, de membru al Guvernului sau Secretar de Stat”, afirmă ANOSR.

Rectorii de dețin funcții politice își neglijează funcția, spune ANOSR

Federația precizează că exercitarea în paralel a unui număr mare de funcții, printre care și cea de conducere într-o instituție de învățământ superior, atrage, în consecință, neglijarea îndeplinirii cu succes a atribuțiilor care țin de managementul universitar.

„Suntem de părere că implicarea politică a persoanelor care conduc instituţiile de învăţământ superior conduce la consecinţe grave asupra activităţii academice, dar şi asupra credibilităţii poziţiilor publice ale conducătorilor acestora, mai ales în contexte de criză politică”, afirmă ANOSR.