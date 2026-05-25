Prima pagină » Social » ANOSR: Peste 67% dintre universități nu au adoptat un nou cod de etică după modificarea legislației

ANOSR: Peste 67% dintre universități nu au adoptat un nou cod de etică după modificarea legislației

Peste 67% dintre universitățile de stat nu au adoptat un nou cod de etică în urma modificărilor legislative de anul trecut, arată o analiză făcută de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
ANOSR: Peste 67% dintre universități nu au adoptat un nou cod de etică după modificarea legislației
Sursa: RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 mai 2026, 09:07, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

ANOSR a făcut o analiză cu privire la măsura în care universitățile de stat din România au adoptat modificările aduse asupra Codului-cadru de etică și deontologie universitară prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2025, dar și asupra Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară prin Ordinul nr. 6882/2025.

Conform studiului, 35 de universități, adică 67,3%, nu au adoptat un nou cod de etică.
Mai mult, ANOSR arată că, din cele 52 de universități de stat, 14 universități au un grad de preluare a modificărilor de 100%, o universitate are un grad de preluare de 50%, iar alte două au un grad de preluare parțială de 50%.

Reprezentanții studenților mai spun că, în ceea ce privește Regulamentele privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară, 37 de universități nu au preluat prevederile legislative în propriile documente, reprezentând un procent de 71,2%.

Doar patru universități au preluat integral modificările.

Toleranță zero

ANOSR solicită implementarea cu celeritate a modificărilor legislative.

De asemenea, ANOSR solicită responsabilitate din partea universităților de stat din România în legătură cu obligația acestora de a prelua integral reglementările de la nivel național în documentele interne ale universității.

ANOSR amintește că a abordat mereu o politică de toleranță zero față de orice tip de hărțuire, hărțuire sexuală sau discriminare de gen și, de-a lungul timpului, s-a poziționat ferm împotriva oricăror astfel de acțiuni întreprinse asupra membrilor comunității universitare.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Gandul
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Cancan
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
Prosport
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
Libertatea
Greșeala administrativă care poate lăsa fără indemnizație de handicap mii de beneficiari
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia