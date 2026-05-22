Primul calculator cuantic din Europa Centrală și de Est va fi instalat la Iași. Investiția depășește 100 de milioane de euro

România se pregătește să intre într-un grup restrâns de state care dețin infrastructură de calcul cuantic. Investiția este estimată la peste 100 de milioane de euro, iar sistemul ar urma să fie livrat în toamna acestui an. Proiectul va oferi acces direct la tehnologie de calcul cuantic pentru universități, cercetători și companii private.

Un rol important în dezvoltarea ecosistemului de cercetare îl are Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Instituția este implicată deja în programe de pregătire și cercetare în domeniul tehnologiilor cuantice.

Conf. dr. Andreea Arusoaie a explicat, într-un interviu acordat la Radio România Iași, că un calculator cuantic funcționează fundamental diferit față de sistemele clasice.

„Un calculator clasic folosește biți 0 și 1 să proceseze informația, pe când calculatorul cuantic folosește biți cuantici”, a declarat cercetătoarea. Ea a precizat că biții cuantici pot exista simultan în mai multe stări. Acest lucru permite procesarea unui volum foarte mare de informații într-un timp mult mai scurt.

Potrivit acesteia, calculatoarele cuantice nu sunt destinate activităților obișnuite, precum navigarea pe internet sau citirea e-mailurilor. Rolul lor este de a rezolva probleme extrem de complexe, imposibil sau foarte greu de procesat cu tehnologia actuală.

Tehnologia ar putea avea aplicații majore în securitate cibernetică, logistică, inteligență artificială, dezvoltarea de materiale noi și industria farmaceutică.

„Putem să dezvoltăm alte protocoale de securitate”, a afirmat Andreea Arusoaie. Ea a adăugat că sistemele cuantice pot simula procese la nivel atomic și subatomic. Acest lucru poate accelera dezvoltarea de medicamente și materiale avansate.

Cercetătoarea consideră că instalarea calculatorului cuantic la Iași reprezintă „un pas foarte, foarte mare” pentru mediul academic din România. Cercetătorii și studenții vor putea lucra direct cu infrastructura hardware de ultimă generație și își vor putea testa algoritmii pe sisteme cuantice reale.

Iașiul, locație strategică pentru Europa de Est

UAIC Iași a introdus încă din 2019 un curs dedicat calculului cuantic, într-o perioadă în care tehnologia era încă într-o fază incipientă. „Scopul cursului era doar să familiarizăm studenții cu tehnologia”, a spus Andreea Arusoaie. Ea a remarcat că dezvoltarea domeniului a fost mai rapidă decât se estima inițial.

Potrivit acesteia, alegerea Iașului are și o componentă strategică, întrucât în această regiune a Europei nu exista până acum o astfel de infrastructură.

Calculatorul cuantic necesită condiții speciale de funcționare. Sistemul trebuie protejat de vibrații și zgomot și funcționează la temperaturi apropiate de zero absolut, de aproximativ minus 270 de grade Celsius.

Accesul fizic la echipament va fi strict controlat. „Cel mai probabil vor intra specialiștii care o să recalibreze sistemele”, a declarat cercetătoarea.

Andreea Arusoaie a atras atenția că una dintre principalele provocări pentru dezvoltarea unui ecosistem competitiv în domeniul calculului cuantic rămâne pregătirea specialiștilor.

„Este foarte greu în momentul de față să pregătești specialiști”, a afirmat aceasta.

Calculul cuantic este un domeniu multidisciplinar, aflat la intersecția matematicii, informaticii și fizicii. Potrivit cercetătoarei, dezvoltarea acestei tehnologii ar putea contribui la păstrarea specialiștilor IT în România și la apariția unor noi direcții de cercetare și industrie.