Moldo-român, amendat cu 8.000 de lei. Metoda ingenioasă prin care a încercat să ascundă componente de motor la frontieră

Cetățeanul a încercat să treacă granița duminică, la miezul nopții. El s-a prezentat la vama Albița, PTF Iași, pentru control. Bărbatul de 38 de ani conducea o mașină înmatriculată în Republica Moldova.

Polițiștii de frontieră i-au controlat mașina bărbatului. În timpul controlului, oamenii legii au găsit sub mașină trei componente de motor legate de țeava de țeava de eșapament. Polițiștii au mai găsit și un compresor de aer condiționat ascuns în portiera din dreapta.

Pentru că a încercat să treacă granița cu aceste componente ascunse, bărbatul a fost amendat cu 8.000 de lei.

Componentele transportate au fost evaluate la 3.500 de lei.