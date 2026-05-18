Târg de plăcinte și căpșuni, închis la Brașov din cauza mizeriei. Primar: „O petrecere de prost gust”

Poliția Locală din Brașov a închis Festivalul de Plăcinte și Căpșuni, în urma mai multor sesizări primite de la cetățeni. Poliția locală din cadrul Primăriei Brașov a decis închiderea evenimentului, după ce acesta s-a dovedit a fi o sursă de risc pentru sănătatea și siguranța vizitatorilor.
Sursă foto: Primăria Municipiului Brașov
Daiana Rob
18 mai 2026, 13:30, Social
Polițiștii locali au controlat evenimentul. În urma controalelor, polițiștii au descoperit mâncare preparată și depozitată în spații insalubre, produse vândute care nu aveau legătură cu tematica festivalului, dar și un trenuleț pentru copii care circula liber pe alei, informează într-un comunicat Poliția Locală din municipiu, citat de Brașov.net.

Primăria a închis târgul, iar vânzătorii, dar și cei care se aflau în zonă au fost evacuați. Primarul Brașovului, George Scripcaru, e explicat pe rețele sociale închiderea târgului.

Aceste zone — Lacul Noua, Aleea de sub Tâmpa, Parcul Tractorul — sunt locuri în care oamenii vor să se relaxeze, să se bucure de natură , nu să stea în zgomot și mizerie. De asemenea, am cerut Comisiei de evenimente să vizeze doar acele solicitări care prezintă detaliat tot ce se va desfășura în cadrul acelor târguri, inclusiv ce tip de comerț”, a declarat Scripcaru. 

Primarul a precizat că poate înțelege organizarea unor târguri, în care meșteșugari, artizani sau producători își prezintă ofertele, însă a precizat că nu dorește transformarea unor zone de agrement în ceea ce el numește „o petrecere de prost gust”. 

Acesta a precizat că a cerut Serviciului de Administrare Piețe, „să nu mai accepte acest gen de activități pe domeniul public”. 

Potrivit primarului, târgul a fost organizat de agenți economici.

