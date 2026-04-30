Motivul ciudat pentru care școlile din Brașov au zero reclamații privind consumul de droguri

Se întâmplă o bizarerie în Brașov. O bizarerie care a devenit un fenomen local. În județ, potrivit prefectului Cătălin Vasii, au fost înregistrate zero reclamații privind consumul de droguri sau comportamentul violent în unitățile de educație. Nu pentru că în Brașov nu se consumă droguri, nu pentru că în Brașov nu există violență, ci din cu totul alt motiv.
Luiza Moldovan
30 apr. 2026, 15:51, Social

Prefectul Brașovului, Cătălin Văsii, spune că, în ultimii doi ani, nu a fost înregistrată nicio reclamație privind consumul de droguri în unitățile de învățământ din județ, potrivit educatieprivată.ro.

Motivul este acela că părinții evită sesizările oficiale atât în privința consumului de substanțe, cât și în privința incidentelor violente.

Cătălin Văsii a spus joi, la întâlnirea grupului de lucru privind elevii cu probleme de comportament, că sesizările oficiale formulate de părinți lipsesc de doi ani, în ciuda faptului că dinamica dintre instituții s-a îmbunătățit și că intervenția lor ar putea avea efecte semnificative.

„Părinții se abțin de la plângeri”

„Încă avem cazuri de reticență în a face sesizări oficiale către instituțiile abilitate”, a spus prefectul de Brașov pentru publicația citată.

„Sunt părinți care semnalează anumite aspecte, dar, când sunt puși în situația de a formula o plângere, se abțin”, a spus prefectul, adăugând că, de multe ori, părinții îi cer prefectului să intervină direct.

De multe ori, comportamentul agresiv al copiilor este încurajat chiar de părinți, spune acesta, insistând pe ideea că, în lipsa unei atitudini ferme din partea părinților, soluția la care recurge este prevenția:

„Am spus să lucrăm foarte mult pe prevenție, instituțiile să semnaleze consecințele”, a spus prefectul Brașovului.

