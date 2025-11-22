Dealeri de cocaină arestați în Brașov: au fost prinși cu drogurile în mașină

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 34 și 37 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Măsura a fost luată după ce aceștia au fost prinși în flagrant, în municipiul Brașov, în timp ce transportau, în autoturismul cu care se deplasau, cantitatea de 95 grame de cocaină destinată comercializării.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.