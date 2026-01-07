Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, după patru ore

Tânărul, cu vârsta de 20 de ani, era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, numită Cușma Dorobanțului, la o altitudine de 1.600 de metri.

Tânărul și-a pierdut cunoștința. Apelul la 112 a fost primit de Salvamont Neamț în jurul orei 14:30. Când salvamontiștii au plecat după el era încă zi. Aceștia au urcat pe munte și s-au întors pe înserat.

Pentru recuperarea tânărului, au intervenit două echipe de salvamontiști de la Baza Salvamont Durău.

Misiunea salvamontiștilor a durat patru ore. Tânărul a fost coborât de pe munte cu targa, iar acesta a fost apoi preluat de o ambulanță SAJ Neamț.