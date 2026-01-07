Prima pagină » Social » Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, după patru ore

Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, după patru ore

Miercuri, un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni care a durat patru ore, au anunțat pe Facebook, reprezentanții Salvamont Neamț.
Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE
Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța: amintiri din copilărie și discuții despre avionul prezidențial
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța: amintiri din copilărie și discuții despre avionul prezidențial
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților și termenul CCR în aceeași zi cu contestația numirii la CCR
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților și termenul CCR în aceeași zi cu contestația numirii la CCR
Ce spune Nicușor Dan despre demersul unor parlamentari privind suspendarea sa din funcție: „total neserios”
Ce spune Nicușor Dan despre demersul unor parlamentari privind suspendarea sa din funcție: „total neserios”
Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: O dovadă că există un parteneriat transatlantic. România, parte a pilonului naval
Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: O dovadă că există un parteneriat transatlantic. România, parte a pilonului naval
Daiana Rob
07 ian. 2026, 19:57, Social

Tânărul, cu vârsta de 20 de ani, era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, numită Cușma Dorobanțului, la o altitudine de 1.600 de metri.

Vezi galeria foto
4 poze

Tânărul și-a pierdut cunoștința. Apelul la 112 a fost primit de Salvamont Neamț în jurul orei 14:30. Când salvamontiștii au plecat după el era încă zi. Aceștia au urcat pe munte și s-au întors pe înserat.

Pentru recuperarea tânărului, au intervenit două echipe de salvamontiști de la Baza Salvamont Durău.

Misiunea salvamontiștilor a durat patru ore. Tânărul a fost coborât de pe munte cu targa, iar acesta a fost apoi preluat de o ambulanță SAJ Neamț.

 

Recomandarea video