Salvamont, solicitat aproape din oră în oră în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 23 de apeluri de urgență, care au necesitat intervenția echipelor Salvamont din mai multe zone ale țării.

Cele mai multe intervenții au fost necesare în zona Lupeni, unde salvamontiștii au fost chemați de șase ori pentru a veni în ajutorul persoanelor aflate în dificultate.

Echipele din Maramureș și Neamț au intervenit, la rândul lor, de câte trei ori, iar în Argeș, Cluj și Brașov salvatorii montani au fost solicitați în două situații distincte. Misiuni de salvare au avut loc și în municipiul Brașov, precum și în zonele montane din Prahova, Predeal, Gorj și Sibiu.

Bilanț Salvamont în 24 de ore

Salvatorii munților au reușit să acorde ajutor unui număr de 26 de persoane. Dintre acestea, doar 7 au necesitat transport la unități medicale, fiind preluate de ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont.

Într-o singură situație, salvamontiștii au ajuns la o persoană care nu mai prezenta semne vitale, cazul fiind preluat ulterior de Serviciul de Medicină Legală.

Apel la prudență pe munte

Pe lângă apelurile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a primit zeci de solicitări de informații și recomandări privind traseele turistice montane.

Reprezentanții Salvamont România atrag atenția asupra importanței prudenței și responsabilității în activitățile desfășurate pe munte și îi îndeamnă pe turiști să se informeze corespunzător înainte de a porni pe trasee.